Sindikati javnega sektorja predlagajo preložitev parafiranja na sredo

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) so v dopisu vladi in njeni pogajalski skupini predlagali, da se parafiranje kolektivnih pogodb in dogovorov v okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja prestavi na sredo. Vlada jim je v vsaj enem od plačnih stebrov za pregled dokumentov namenila premalo časa, so navedli.

»Vladna stran je povzročila zmedo, ko je spremenila dolgoletno prakso, da dokumente parafirajo vodje pogajalcev na vladni in sindikalni strani, ter je v vsaj enem od stebrov na parafo povabila vse reprezentativne sindikate,« so pojasnili v KSJS.

Kot so dodali, so bili vabljeni na parafiranje, hkrati pa vseh dokumentov še niso niti videli, zato jim jih še ni uspelo pregledali. »Dejstvo, da smo v vsaj enem od stebrov za pregled stotin delovnih mest dobili le nekaj ur časa, je do sindikatov podcenjujoče,« je v dopisu opozoril glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj.

V okviru priprave podlag za prenovo plačnega sistema javnega sektorja ter v njenem okviru načrtovanih dvigov plač je bilo danes predvideno še parafiranje kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev, katerih vsebino so usklajevali na t. i. stebrnih pogajanjih.

Po napovedih sicer vsi sindikati k parafiranju dokumentov ne bodo pristopili. Odločitev, da tega ne bodo storili, so prejšnji teden sporočili sindikati drugega stebra, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce.