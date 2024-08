Ministrstvo: Fizična prisotnost je za lastnika obremenitev

Odgovore ministrstva za notranje zadeve o fiktivnih prijavah prebivališč v laškem bloku še čakamo, so jih pa že dočakali stanovalci bloka. Ti so v zadnjih dneh odkrili, da imajo v svojih stanovanjih prijavljenih več tujcev, za katere soglasja za prebivališče niso dali. Ministrstvo jim je pojasnilo, da bi bila obvezna prisotnost lastnika ob prijavi prebivališča ali njegovo obvezno overjeno soglasje nesorazmeren ukrep.

Stanovalce je zanimalo, kako je mogoče, da država dovoljuje prijave tujcev na naslove lastnikov samo s soglasjem lastnika, brez osebnega dokumenta lastnika in brez preverjanja podpisov na soglasju ter ali bi bilo treba spremeniti zakonodajo, da bi to moral lastnik opraviti osebno.

Z ministrstva so stanovalcem odgovorili, da bodo analizirali, ali se je v tem laškem primeru zgodila kakršnakoli zloraba in ali bi bila lahko učinkovito preprečena s spremembo zakonodaje. Pojasnili so, da so ob sprejemanju novele zakona o prijavi prebivališča leta 2021 razmišljali tudi o tem, da bi v zakon vnesli »obvezno prisotnost lastnika ob prijavi prebivališča ali obvezno overjeno soglasje lastnika, s čimer bi lahko preprečili ponarejanje podpisov«.

Veliko prijav

Za to možnost se na koncu niso odločili, saj so ocenili, »da bi bila morebitna obvezna prisotnost lastnika ob prijavi prebivališča ali obvezno overjeno soglasje lastnika, nesorazmeren ukrep, ki za lastnike nepremičnin pomeni tako administrativno kot finančno obremenitev, posledično pa bi privedel k opuščanju prijavne obveznosti. V Republiki Sloveniji je letno izvedenih večje število prijav prebivališč, leta 2023 je tako začasno prebivališče prijavilo 269.922 posameznikov, stalno pa 98.447 posameznikov. Obremenjevanje vseh lastnikov in posameznikov, ki prijavljajo prebivališče zaradi posameznih fiktivnih prijav, je nesorazmeren ukrep.«

Na spletni strani ministrstva je sicer navedeno, da so lani izdali 88.095 dovoljenj za začasno prebivanje in 16.836 dovoljenj za stalno prebivanje tujcev iz tretjih držav. Veljavno dovoljenje za stalno prebivanje je imelo 121.305, za začasno prebivanje pa 94.569 tujcev iz tretjih držav. Letos so do konca julija izdali 10.230 dovoljenj za stalno prebivanje in 44.210 za začasno prebivanje tujcev iz tretjih držav, veljavno dovoljenje za stalno prebivanje ima 129.788 in za začasno 90.486 tujcev iz tretjih držav.

Kaj delajo upravne enote?

Vendar pa na ministrstvu ugotavljajo, da je odsotnost lastnika ob prijavi prebivališča lahko problematična, če je njegovo soglasje ponarejeno. Kot so pojasnili lastnikom, so zato vsem upravnim enotam predlagali, da takrat, »ko izvedejo prijavo prebivališča na podlagi soglasja lastnika ali solastnika, ta pa ni prisoten, ga o izvedeni prijavi pisno seznanijo. Predvidevamo, da v izpostavljenem primeru obveščanje na žalost ni bilo izvedeno.«

Zakaj uslužbenke laške upravne enote niso obvestile lastnikov, da se jim je nekdo prijavil v stanovanja, je načelnica UE Laško Andreja Stopar za Delo odgovorila: »V vseh primerih prijav so bila predložena soglasja lastnikov nepremičnin z vsemi relevantnimi podatki (rojstni podatki, naslovi lastnikov, tudi kadar so imeli prijavljeno stalno prebivališče na drugem naslovu, in njihovimi lastnoročnimi podpisi). Zato pri izvajanju vpisa te prijave sodelavkam niso vzbudile pozornosti in zato niso obveščale lastnikov o prijavi v njihovem stanovanju, saj nekateri lastniki na tem naslovu tudi dejansko dajejo svoja stanovanja v najem.«

Ker Laško ni velik kraj, je vseeno čudno, da sta uslužbenki tujce prijavili brez opozorila lastnikom. Še posebno glede na to, da teh primerov ni malo. Kot so nam sporočili s Policijske uprave Celje, so v preteklosti že obravnavali tovrstna kazniva dejanja in tudi podali kazenske ovadbe zaradi sumov storitev kaznivih dejanj ponarejanja listin oziroma overitev lažne vsebine.