Ministrstvo za zunanje zadeve bo izgnalo ruske diplomate

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ) je danes na zagovor poklicalo veleposlanika Ruske federacije Timurja Ejvazova in izrazilo zgroženost ob domnevnih pobojih ukrajinskih civilistov v Buči in drugih mestih, od koder se je umaknila ruska vojska. »Slovenija bo s partnericami in zaveznicami v sodelovanju z Mednarodnim kazenskim sodiščem storila vse, da bodo storilci odgovarjali za te grozljive zločine,« so sporočili iz MZZ.

Ministrstvo za zunanje zadeve je ruskega veleposlanika obvestilo o odločitvi, da se zmanjša število diplomatskega in administrativno-tehničnega osebja veleposlaništva Rusije. Slovenija se je odločila, da število članov ruske diplomatske misije uskladi s številom članov diplomatske misije Slovenije v Moskvi.

Po javno dostopnih podatkih je v Sloveniji 23 ruskih diplomatov in 18 administrativno-tehničnih delavcev, ki imajo prav tako diplomatski status, medtem ko je v Rusiji osem slovenskih diplomatov. Da bo Slovenijo bo primoranih zapustiti 33 ruskih diplomatov, potrjujejo tudi naše neuradne informacije.

Dušan Olaj, lastnik in direktor družbe Duol, ki veliko posluje tako v Rusiji kot v Ukrajini in obe državi odlično pozna, nad izganjanjem diplomatov ni navdušen. »S tem vojne ne bomo skrajšali, kot je nismo podaljšali, preden smo jih izgnali. Nič nimam proti usklajeni akciji evropskih držav, ki lahko vodijo k miru. Bojim pa se, da je takšna odločitev jasno sporočilo Rusiji. Enkrat se bo vojna morala končati in takrat bomo morali vzposatviti dobre odnose tudi z Rusijo. Če že moramo posegati v te odnose bi bilo pametno to početi tako, da bo čez čas te odnose čim lažje znova vzpostaviti,« je dejal Olaj.

Izgon« diplomatov je sicer termin, rezerviran za primer, ko je nek tuji diplomat označen za nezaželjenega oziroma »persono non grata«. A v primerih zmanjševanja članov osebja na ruskih veleposlaništvih po evropskih državah, ki so sledili predvsem informacijam o uboju civilistov zadnjih dveh dveh, gre dejansko za izgon, čeprav se države sklicujejo na člen Dunajske konvencije, ki govori o izenačevanju števila diplomatov na predstavništvih obeh držav - torej Rusije v Sloveniji in Slovenije v Rusiji.

Države članice EU so samo v zadnjih dveh dneh izgnale okoli 150 ruskih diplomatov, od začetka invazije pa skupno že 260 diplomatov. Izgone ruskih diplomatov so sprva v ponedeljek najavile Litva, Nemčija in Francija, danes pa so se jim pridružile še Slovenija, Latvija, Italija, Španija in Danska.Ruski namestnik ministra za zunanje zadeve Aleksander Gruško je že napovedal, da bo Rusija na izgone odgovorila s povračilnimi ukrepi.

Ruske diplomate so med drugimi že izgnale Španija, Italija, Danska, Švedska, Francija, Nemčija, Litva, Latvija in Estonija. So pa ostale države ruske diplomate izgnale formalno, medtem ko se je Slovenija odločila za zmanjšanje diplomatske misije, kar je formalno milejši ukrep, čeprav z dejansko enakimi posledicami.