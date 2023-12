Misijonar navdušil Slovenijo

»Kako boste rekli materi, ki pride s svojimi številnimi otroki, da ni prostora. Kako ni prostora? Če Bog obstaja, obstaja tudi prostor za vsakega človeka, za vse matere in njihove otroke,« je med maševanjem minuli konec tedna v Celju dejal misijonar na Madagaskarju Pedro Opeka, ki ga pri nas kličejo tudi Peter. Svoj obisk v Sloveniji, kjer ga je na več dogodkih spremljala množica obiskovalcev, bo sklenil jutri.

Opeka je v misijonski hiši pri sv. Jožefu nad Celjem, kjer domujejo lazaristi, ki jim pripada tudi sam, govoril o tem, kako je na otoku na jugovzhodu afriške celine v Indijskem oceanu ustvaril skupnost na obrobjih smetišča glavnega mesta Antananariva. Njegove besede pa je mogoče razumeti tudi v kontekstu strahu pred nezakonitim priseljevanjem ljudi v Evropo. »Nismo se bali, sprejeli smo tudi 80 družin naenkrat,« je nadaljeval. Nekoč je k njemu prišla mati z devetimi otroki, od katerih je imela najstarejša hčerka 12 let; povedala mu je, da je nikjer ne sprejmejo. »Kako je mogoče, da ji ne na občini ne na ministrstvu ne morejo pomagati! Sprejeli smo jo. Danes je eden od njenih otrok misijonar v Ugandi,« je povedal. Poudaril pa je, da če človeka sprejmeš, si zanj tudi odgovoren – treba mu je najti delo, stanovanje, zgraditi šole za otroke in tako naprej. »A ko vidite te otroke, kako se spreminjajo. Kako so bili žalostni ob prihodu, ko vas njihove oči gledajo – ali jih boste sprejeli in kako si želijo, da bi jih sprejeli – vas to prevzame,« je pojasnil.

Tako so v skupnosti na Madagaskarju, z imenom Akamasoa (kar pomeni Dobri prijatelji), sprejeli že več kot 4500 družin. Od ustanovitve te humanitarne organizacije, leta 1989, pa so pomagali več kot 500.000 ljudem. Njegovo delo podpirajo tudi številni darovalci iz Slovenije, ki v okviru botrstva Obrok riža na dan pomagajo 11.000 otrokom v misijonskih šolah Akamasoe.

Pri predsednici in skupno sklepno srečanje

Misijonar slovenskega rodu, rojen v Buenos Airesu, je pred tem obiskal Slovenijo leta 2015. Je prejemnik državnih odlikovanj, ki so mu jih podelili predsedniki Slovenije, Francije in Madagaskarja, bil je tudi že večkrat nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Na tokratni obisk je prišel na pobudo Jožeta Kopeiniga iz Misijonske pisarne v Celovcu in je s tem obeležil tudi svoj 75. jubilej. V petek je maševal v Celju in v Velikih Laščah, od koder je bila doma njegova mati, v nedeljo v cerkvi Marijinega oznanjenja na ljubljanskem Tromostovju in v mariborski stolnici, zvečer pa se je srečal s slovenskimi škofi v Škofji Loki. Včeraj ga je v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Srečal se je tudi z ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon. Zvečer pa kot osrednji gost nastopa v športni dvorani Medvode, kjer so obiskovalci prevzeli vseh 2500 vstopnic.

»Pedro Opeka je bil povsod v Sloveniji zelo lepo sprejet. Po vsakem dogodku se je tudi rad ustavil med ljudmi. Slovenija pa je njegovi skupnosti na Madagaskarju obljubila pomoč,« je povedal Janko Pirc, tajnik Misijonskega središča Slovenije, ki je koordiniralo Opekov obisk v naši državi.