Mobilizacija na podlagi reproduktivnih pravic

V Inštitutu 8. marec so začeli vseevropsko kampanjo, s katero želijo zagotoviti dostopnost reproduktivnih pravic za vse ženske v Evropi. Kampanja bo v Sloveniji potekala tudi med predvolilno tekmo za evropski parlament. Z njo želijo na volišča pripeljati volivce, ki se evropskih volitev ne udeležujejo.

Inštitut 8. marec je s svojimi evropskimi partnerji v vseevropskem gibanju Moj glas, moja izbira na evropsko komisijo oddal prijavo za zbiranje podpisov za evropsko državljansko pobudo, ki bi uvedla finančni mehanizem za pomoč državam članicam EU pri zagotavljanju varnega in dostopnega splava vsem v EU. Zdaj čakajo na dovoljenje, da lahko začnejo zbirati milijon podpisov državljanov in državljank EU.

»Besedilo je več mesecev pripravljala mednarodna ekipa pravnikov in pravnic. Pred nekaj dnevi smo ga vložili na evropsko komisijo, ki bo odločila o registraciji pobude in začetku zbiranja podpisov. Če bi registracijo pobude zaradi političnih igric pred evropskimi volitvami zavrnili, smo na to pripravljeni, obrnili se bomo na Sodišče EU,« je pojasnila Kristina Krajnc z Inštituta 8. marec.

Kampanja Moj glas, moja izbira bo v EU potekala med evropskimi volitvami. V okviru pobude je treba zbrati milijon podpisov državljanov EU. Inštitut bo podprl stranke, katerih program je skladen z njegovo agendo.

»Ko smo razmišljali o evropskih volitvah, se nam je zdelo, da je treba povedati, zakaj se nas tičejo. Za evropske volitve imamo vsi občutek, da so nekaj abstraktnega, nekaj, kar ni povezano z našim življenjem,« je za Delo povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač in pojasnila, da se bodo mobilizacije za letošnje evropske volitve lotili z vseevropskim projektom, katerega cilj je olajšati dostop do splava za državljanke EU.

»Želimo pokazati, da se Evropa tiče vseh nas. Tako kot smo se naučili v Sloveniji, da lahko uporabimo svoj glas, se bomo tudi v Evropi. Na to temo pripeljati čim več ljudi na volitve,« je cilje kampanje dodatno pojasnila Nika Kovač. V drugem delu kampanje, ki bo narejena po vzoru kampanje Gremo volit iz državnozborskih volitev in kampanje za referendum o vodah, bodo volivce pozvali, da gredo na evropskih volitvah volit za tiste stranke in liste, ki podpirajo akcijo inštituta. Kampanja se bo financirala z donacijami ljudi in sredstvi vsake od sodelujočih organizacij, upajo pa tudi, da bodo uspešni na razpisih.

Zgled v EU

Gibanje povezuje Francijo, Poljsko, Irsko, Finsko, Avstrijo in Španijo. V Inštitutu 8. marec vzpostavljajo tudi skupine v Nemčiji, Italiji in na Hrvaškem, zaveznike pa želijo dobiti v vsaki evropski državi. Končni cilj pobude je vzpostavitev evropskega finančnega mehanizma, ki zagotavlja opravljanje varnega splava vsem, ki nimajo dostopa do njega.

»Na Poljskem še nekaj časa ne bomo imeli dostopnega in legalnega splava. Sprejetje iniciative bi za več tisoč poljskih žensk pomenilo dostopnejši splav v drugih državah. Plačale bi samo stroške prevoza. In to bi bil zelo velik napredek,« je pojasnila Marta Lempart. Francija je v ponedeljek pravico do splava vpisala v ustavo kot zagotovljeno svoboščino. Za vpis je glasovala velika večina od 780 poslancev obeh domov francoskega parlamenta.

Koalicijska Levica je pri tem spomnila, da ne drži trditev, ki jo nepreverjeno ponavljajo tuji mediji, da je Francija prva država na svetu, ki je takšno pravico zapisala v ustavo. »Zapis v ustavo poznamo tudi v Sloveniji. Prevzeli smo ga od Jugoslavije, ki je pravico do splava zapisala v ustavo že leta 1974.«