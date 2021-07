Močno neurje povzročilo težave na območju Kočevja

Padavine, ki so ponoči zajele Slovenijo, so v dopoldanskem času težave povzročale predvsem na območju Kočevja. Zajelo ga je močno deževje, meteorna voda je zalila okrog deset objektov v Kočevju in enega v Šalki vasi. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so vodo izčrpali, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so tudi na območju Krškega.Agencija RS za okolje (Arso) je sicer za danes za vzhodni del države razglasila oranžno stopnjo ogroženosti, Geološki zavod pa je opozarjal pred verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v vzhodni in osrednji Sloveniji. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje večjih težav ni bilo, so pa v jutranjih urah Gasilci PGE Krško in PGD Brestanica izčrpali meteorno vodo iz gospodarskega objekta v Gorici pri Raztezu in stanovanjskega objekta v Senovem v občini Krško.Popoldne se je po Sloveniji zjasnilo. Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v vzhodni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine, vmes bo lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija.V nedeljo bo še spremenljivo s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj.Do ponedeljka zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan bo nato pretežno jasno. V torek bo sončno, popoldne bo v severnih krajih nastalo nekaj ploh in neviht. Oba dneva bo še pihal šibak severovzhodni veter. Tudi v sredo kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna, napoveduje Arso.