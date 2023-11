Mojca Šetinc Pašek izstopila iz poslanske skupine Gibanja Svoboda

Kot smo že napovedali, je poslanka Mojca Šetinc Pašek po tem, ko so jo prejšnji mesec izključili iz največje vladne stranke Gibanje Svoboda, izstopila tudi iz strankine poslanske skupine. Delovala bo kot samostojna poslanka, kar glede na to, da ne bo članica nobene poslanske skupine, v negotovost postavlja njeno delovanje v parlamentarnih delovnih telesih. Mesta so tam namreč razdeljena tako, da odražajo razmerja med strankami ter tudi koalicijo in opozicijo. Pričakovati je, da bodo na pobudo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič o tem vodje poslanskih skupin še razpravljale.

Nekdanja poslanka Gibanja Svoboda se je za to potezo odločila po tem, ko je poslanska skupina podala predloge za njeno razrešitev v delovnih telesih državnega zbora, v katerih je delovala kot članica. Prav tako so jo zamenjali na čelu preiskovalne skupine s Tamaro Vonto.

Mesto pripada poslanski skupini, in ne posamezniku, je to obrazložil vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

»To sem storila po mesecu dni, ko so me brez razlogov na podlagi nekih lažnivih obtožb in blatenja mojega dobrega imena čez noč vrgli iz stranke Gibanje Svoboda. Še danes ne vem, zakaj. Ampak to zgodbo z Gibanjem Svoboda sem že vrgla za hrbet,« je po poročanju Slovenske tiskovne agencije dejala Šetinc Paškova in zatrdila, da je vodja poslanske skupine zdaj razbremenjen njene navzočnosti, sama pa da bo še naprej delala za dobro ljudi.