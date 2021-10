Morala in etika politikov na stranskem tiru

V nadaljevanju preberite:

Že od afer glede nabave zaščitne opreme, v katerih sta se znašla ministra Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, sploh pa po lani več mesecev trajajoči sagi bivše ministrice za kmetijstvo in predsednice Desusa Aleksandre Pivec zaradi afere Vinakras, je jasno, da prevzemanje politične odgovornosti ni posebno visoko na lestvici vladnih vrednot. Zdaj so se pod drobnogledom znašli še trije ministri, minister za zdravje Janez Poklukar, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter minister za pravosodje Marjan Dikaučič.

Kako dogajanje komentirajo politični analitiki in strokovnjaki? Kdaj zaradi afer v Sloveniji odstopijo ministri in ministrice? Katere politike želi vlada zaščititi pred prevzemanjem politične odgovornosti? Se v slovenski politiki nižajo standardi, po katerih bi politiki morali prevzemati objektivno ali subjektivno odgovornost za svoja dejanja in kaj to pomeni za demokratično kulturo?