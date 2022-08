Motor, ki poganja največji projekt v državi

Boris Šuligoj se je s Pavletom Hevko pogovarjal o njegovih konjičkih, o predsedovanju turistični zvezi, o več kot osmih kilometrih že prevrtanih kilometrih predorov na trasi med Divačo in Koprom, o aneksih in vodnem viru na drugem tiru ter o tem, kaj zanj pomeni carpe diem. Ker če kdo izkoristi dan, potem to gotovo velja zanj. Vstaja ob petih zjutraj in leže ob desetih zvečer. Vmes pa je 17 ur napeto kot le kaj. Dobila sta se v koprskem dopisništvu Dela, potem ko je skoraj štiri ure vodil sejo razširjene uprave državnega podjetja v Dekanih, na kateri so obdelali 58 točk dnevnega reda. Pred načrom projekta ga je v v objektiv ujel fotograf Jože Suhadolnik.

Velja za odločnega in diplomatskega voditelja, ki po eni strani vzbuja zaupanje, je pa trd in neugoden pogajalec. Zato se izvajalci del pogosto jezijo nanj, vendar mu kljub temu priznavajo podkovanost. Novinarji pa cenimo njegovo odprtost in odkritost do javnosti. Prizna, da dela tudi napake, vendar je prepričan, da sprejme veliko več dobrih odločitev. Rad se celo pošali na svoj račun: »Vse, kar mi lahko očitajo, je velik trebuh, nahrbtnikov pa nimam.« Pri njem dobi človek občutek, da ni stvari, ki bi jo rad skril, in zato mu ljudje zaupajo. Vsem novinarjem pove enako: pokličete me lahko kadarkoli, tudi pozno zvečer. In vedno odgovori na klic. Hkrati potarna, da novinarji nemalokrat tudi napačno razumejo njegovo odprtost. »Vsi bi želeli enostavne odgovore, na primer, koliko bo dražji projekt drugega tira. Tega natančno seveda ne morem vedeti, vendar se trudim in zelo na grobo ocenim, potem pa me zato, ker skušam tešiti radovednost s približno oceno, lovijo za besedo, čeprav je jasno, da se taka ocena lahko spremeni.«

»V povprečju sem na gradbišču drugega tira vsaj dvakrat na teden, vsakič porabim štiri ali pet ur. Trenutno je na trasi devet delovišč pri predorih in dva na viaduktih. Odpreti moramo še pet novih delovišč pri predorih, nekaj novih bo odprtih oktobra, tudi v dolini Glinščice, vendar je treba urediti še nekaj vprašanj, ker se zatika. Lahko bi rekel, da poznam vsak kamen na trasi.«

Pavle Hevka je od leta 2019 tudi predsednik Turistične zveze Slovenije. »Rad sem prostovoljec in ne gledam vsega skozi denar. Takšna je bila vzgoja v moji družini, tako so me učili od malega. Najprej sem postal član turistične patrulje, ki je ocenjevala kraje, še v času, ko je turistično zvezo vodil dr. Marjan Rožič. Čudovit človek. Obrnil je telefon in se je naredilo. Mi je v veliko čast, da lahko nadaljujem njegovo delo. Za predsednika so me predlagali nekateri novinarji, ki pišejo o turizmu, in bil sem izvoljen brez enega glasu proti. Sicer pa deluje TZS že 116 let in ima več kot 30.000 članov, prostovoljcev, ki na leto ustvarijo več kot milijon prostovoljnih delovnih ur. To je izjemna dodana vrednost Slovenije. Tako so mnogi kraji bolje in lepše urejeni, urejajo tematske in rekreacijske poti, parke, skrbijo za prireditve, ohranjanje običajev, tradicije, kulture. To so v glavnem prijetni in delovni ljudje, brez koristoljubja, živijo za urejeno življenje v kraju. Skrbi me, ker se mladi ne odločajo več toliko za prostovoljstvo, iščejo predvsem profit,« razlaga in se pohvali, da je izdelal aplikacijo Turistični vodnik za mobilne telefone, ki vsakomur omogoča, da v krogu 10 kilometrov od trenutne lokacije v državi pomaga odkrivati zanimivosti in posebnosti krajev.

Pavle Hevka, od inženirja do ekonomista, od turističnega prostovoljca do čebelarja. Foto Foto: Jure Eržen/delo

Po izobrazbi je gradbeni inženir in magister ekonomije. Bil je štipendist SCT in je po študiju pet let delal za to podjetje. Postal je delovodja na gradbišču južnega dela ljubljanske obvoznice. Še danes se spominja vseh podrobnosti gradnje obroča okoli glavnega mesta. »SCT je bil dobra šola. Potem sem se leta 1991 zaposlil najprej v republiški upravi za ceste, tri leta zatem v DRI in vodil investicijsko vzdrževanje državnih cest, ki jih imamo 6000 kilometrov. Vmes pa še vodil posebne projekte, na primer sanacijo podora skal na cesto pri Trbovljah. Rekordno hitro, v enem mesecu, smo cesto in brežino popravili.« Prav tako je skrbel za sanacijo posledic poplav v Železnikih, za kar je prejel priznanje civilne zaščite.

Še zmeraj je tudi lovec. »Največje breme lovstva se mi zdi stereotip o lovcih, ki kar drži, da brez gostilne ne morejo. Priznam, da nisem bil ravno najbolj strasten lovec, čeprav imam nekaj trofej.« Najljubši konjiček pa je čebelarstvo. Šest let se je resno ukvarjal s čebelami, imel 75 panjev in pridelal veliko medu. Zdaj je čebelarstvo začasno opustil, a se ga bo spet lotil, ko bo dogradil drugi tir.Ima status kmeta ter nekaj svoje in nekaj najete zemlje. Zato je z zelenjavo samooskrben. Včasih je imel tudi svoje kokoši, dva osla in konja. Poleg tega predava pet predmetov na treh višjih strokovnih šolah: uporabno matematiko, statistiko, dokumente o urejanju prostora, logistično infrastrukturo, urbanizacijo prometa in zimsko službo.

Ta mesec se mu izteče funkcija člana nadzornega sveta Kobilarne Lipice. Vendar trdi, da brez njegovega vpliva v tem državnem podjetju lipiški hotel ne bi bil obnovljen. Tri leta je že prvi nadzornik Darsa. Prizna, da je bil na to funkcijo izvoljen po političnem ključu, vendar tudi kot nekdo, ki se na vzdrževanje cest spozna, saj se je s tem poslom ukvarjal 30 let. Odločno pa zanika, da bi bilo inženirsko podjetje DRI tisto, ki naj bi ga pripeljalo do položaja v 2TDK.

»V SMC sem se včlanil, ker me je Miro Cerar prepričal, da se bo politika v državi povsem spremenila, da bo poudarek na spoštovanju ustave, morale in etike. Že lep čas nisem več politično aktiven, zato ni bila stranka SMC tista, ki mi je pomagala do sedanjega položaja, ampak znanje in izkušnje. Ob delu in konjičkih sem spoznal veliko ljudi v državi, bil sem veliko na terenu. Ta socialni kapital mi še danes pomaga pri reševanju neštetih vprašanj in problemov,« pravi Hevka in razkrije, da ga je za direktorja 2TDK predlagal dr. Robert Rožič, predsednik nadzornega sveta te družbe. »Spoznal me je v nadzornem svetu Darsa. Tam je videl, kako delam in kakšne izkušnje imam. Zato me je predlagal. Prej se sploh nisva poznala in s stranko SDS nisem imel nič.« Doda, da je vodenje velikega državnega infrastrukturnega projekta zahtevno. Včasih se zaradi skrbi zbudi od dveh ali treh in ne more več zaspati: »Vklopijo se mi možgani in potem v polsnu pišem točke dnevnega reda za sestanke, premišljujem, rešujem probleme. Vsako jutro sem med pol sedmo in sedmo v pisarni, čeprav se je to poletje promet nenormalno povečal in gre od Vrhnike do pisarne zelo počasi ...«

Prepričan je, da strokovno obvlada nalogo v skoraj vseh podrobnostih, tudi tehničnih in gradbenih: »Saj zato pa gre naprej, sicer ne bi. Brez nenehnega priganjanja in aktivnega reševanja ovir ne bi bilo nič. Če bi projekt vodil ekonomist ali pravnik, bi ga izvajalci, projektanti, nadzorniki peljali žejnega čez vodo.«

V času Cerarjeve vlade se je pri projektu drugega tira preveč zapletalo. »Stvari so se bistveno spremenile z nastopom ministrice Alenke Bratušek, ministra Jerneja Vrtovca in zdaj spet iste 'ministrice' (državne sekretarke, op. p.). Všeč so mi ljudje, ki problem strokovno in tehnično razumejo. Zdaj izdaja delovnih dovoljenj ni več problem, zdaj je problem tiskanje izkaznic. Res je čudno, da letimo v vesolje, gradimo predore pod morskim dnom, mi pa ne moremo urediti izdaje dovoljenj za tujce ... Druga težava, kjer nam pomaga ministrstvo, so zapleti pri urejanju odlaganja viškov materiala, kjer bi posamezniki radi pretirano služili.«

Javnost najbolj skrbijo aneksi, zahtevki za dodatna plačila, ki jih pogodba ni predvidela. »Velika večina aneksov je upravičenih. Edina napaka je, da napak projektov ne znamo zaračunati projektantu ali njegovim zavarovalnicam.«

Če izvajalec naleti na nekaj, kar v projektu ni predvideno, in mora spremeniti temelje, kot se je zgodilo pri viaduktu Glinščica, je aneks povsem logična posledica, pojasnjuje. Prav tako, če projektant naredi napako ali pa si investitor premisli. »Projektant je denimo predvidel dostopno cesto do gradbišča skozi vas, mi pa smo ugotovili, da to za vas ni sprejemljivo, in smo cesto speljali okoli vasi. Logično, da gre za delno spremembo naročila. Najave aneksov so tudi zaradi izrednih dogodkov, kot je bil požar na Krasu, saj so morali prekiniti delo, ali pa zaradi prekinitev dobave vode zaradi suše, ko se morajo izvajalci sami oskrbeti z vodo ... V večini primerov gre za majhne, zanemarljive zneske. Vse zahtevke naročnik preveri, dobi soglasje nadzornega inženirja in v takih primerih so aneksi razumljivi in upravičeni. Tudi zaradi podražitev del in materiala veljajo v svetu pravila, po katerih smejo izvajalci zahtevati višje cene od dogovorjenih s pogodbami.«

Ne gre samo za podražitve, razlaga. Pri izkopu predora Mlinarji so doslej ugotovili 860.000 evrov prihranka. Pri predoru Škofije ga bo še več, morda celo štiri milijone evrov. Prihranek je bil dosežen zaradi preprojektiranja viadukta Glinščica, zato pa bo za skoraj tri milijone dražja izvedba viadukta Vinjan, ker so ob začetku gradnje ugotovili, da je teren plazovit, in so morali načrt za ta viadukt preprojektirati. »Bolijo me takšni posplošeni očitki, da z aneksi vse počez kradejo. Pri Glinščici je za tri milijone evrov zahtevkov, vprašanje, koliko jih bomo odobrili. Javnost ne more na splošno soditi o tem, če ne pozna podrobnosti in vseh okoliščin, pravil in tehnične situacije. To je škodoželjno, nečloveško, nedopustno in proti temu odločno protestiram. Imam pa dokaj debelo kožo. Zaradi rasti cen v gradbeništvu bo najverjetneje za pet milijonov evrov podražitev pri prvem in drugem sklopu, o tem se bomo odločili v teh dneh. Huje se kaže pri tretjem sklopu, kjer zdaj iz ponudb vidimo, da izvajalci zahtevajo dodatnih vsaj 70 milijonov evrov, torej za več kot 50 odstotkov višje cene.« Četudi bo torej po ocenah za kakih 70 ali 80 milijonov upravičenih zahtev za podražitve, pa je treba upoštevati, da sta bila prva dva sklopa oddana za kakih 40 milijonov ceneje od finančnega načrta in da bi lahko približno toliko privarčevali še na račun rezerviranih sredstev za nepredvidena dela, za katera se v prvem letu gradnje kaže, da jih ni toliko, kot so predvideli projekti.

Zaveda se, da ob robu Osapske doline raste futuristično vozlišče treh viaduktov, na katero bodo Slovenci ponosni.

Doslej so prevrtali osem kilometrov predorov, novi rok za dokončanje drugega tira je konec leta 2026. Ta datum se mu zdi povsem uresničljiv cilj kljub precejšnjim zamudam v prvem letu gradnje, ki vzbujajo slabo voljo pri iskanju krivcev. Najpomembnejše je, da do leta 2023 izvedejo večino del iz drugega sklopa, torej viadukta Vinjan in Gabrovica in predor Škofije. V tem kopljejo tudi po več kot deset metrov na dan, kar pomeni, da bo osmi predor prebit še pred pomladjo 2023.

Bolj zanimivo se mu zdi, da so pri vrtanju predora naleteli na vodno žilo, ki daje kar nekaj vode za potrebe gradnje (liter na sekundo). Če bodo naleteli na večji vodni vir, bodo preučili, ali napaja sedanji vir Rižane in ali bi bilo možno iz teh vodnih žil dodatno oskrbovati Rižanski vodovod. Tukaj Hevka spet hvali prizadevanja ministrstva za infrastrukturo, ki skupaj z ministrstvom za okolje preučuje možnost oskrbe Istre z vodo tudi iz novih železniških predorov.

Pavle Hevka namerava projekt drugega tira pripeljati do konca. Foto Jože Suhadolnik

Žalosti ga, ker nikakor ne najde skupnega jezika z nekaterimi krajani, ki se jezijo zaradi hrupa, prahu in prometa. Pravi, da sploh niso pripravljeni na pogovore. »Brez tega se nobenega dela, niti običajne obnove kopalnice, ne da opraviti. Obžalujem, da so posamezniki tako nestrpni. Najbolj vneti omenjajo, da bi bili tiho, če jim plačamo odškodnino. Mi tega denarja nimamo. Moti jih vse: če stranica tovornjaka pri kipanju zaropota, če začnejo delati malce pred šesto zjutraj. Po eni strani zahtevajo zaprtje stare proge, po drugi pa bi zaprli tudi naše gradbišče. Trdijo celo, da ne bodo imeli nič od te proge. Seveda to ne drži, saj bodo še njihovi pravnuki zaradi nje lažje dobili zaposlitev, pa tudi za okolje bo bolje, kot je zdaj. Ob požaru so lahko videli, kako so gasilci lažje prišli do požarišč po naših dostopnih cestah, ki jih v preteklosti ni bilo.« Doda, da so ekonomisti izračunali pozitivne vplive gradnje na rast BDP in tudi to, da vsako leto brez tira država izgubi v logistiki v povprečju za 145 milijonov evrov dodane vrednosti.

»Nekateri se nočejo z nami niti pogovarjati, ampak grozijo s tožbami. Mi denarja za podkupnine nimamo. Imamo pa odgovornost, da projekt končamo. Velikokrat so očitki neupravičeni in povsem skregani z dejstvi. Morali se bomo odzvati, tako kot smo se pri tujem državljanu, ki je bil nadvse aktiven, da bi preprečil začetek del. Potem pa smo ugotovili, da se to ne more več nadaljevati. In zdaj imamo mir,« pravi naš sogovornik, ki se zaveda, da nastaja ob robu Osapske doline futuristično infrastrukturno vozlišče treh viaduktov mojstra Marjana Pipenbaherja, dosežek, s katerim se bo Slovenija lahko bahala vsaj toliko, kot se Hrvaška z mostom na Pelješac. To gre seveda nekaterim pošteno v nos.

Povsem se strinja z očitki, da se dokumentacija za tretji (vzporedni) tir pripravlja prepočasi. Zato upa, da bo država to nalogo z direkcije za infrastrukturo prenesla na 2TDK, saj je prepričan, da bi bili v 2TDK bolj zagnani pri pripravi teh dokumentov.

Močno upa, da mu ne bo treba predčasno končati funkcije, da bo lahko z delom dokazal, kako se da zgraditi tir pravočasno in brez lumparij, ki jih na različne načine podtikajo temu velikemu in zapletenemu projektu. Ampak njemu ni do tega, da bi mu obešali kakršnekoli »nahrbtnike«. Zato računa na pomoč in zdrav razum večine sodelujočih. Rdeča nit njegove preproste življenjske modrosti je, da se vse da, če se le hoče. Prav posebna zmaga pa bi bila, če bi poleg nove železnice in lepih viaduktov našli dodaten vodni vir za Istro.