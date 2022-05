Moža, ki se rad vozi s tanki, bo zamenjal podoben človek

Marjan Šarec za krmilom obrambnega ministrstva stroke ne prepriča, da bolje razume probleme obrambnega resorja, kot jih je razumela prejšnja. Na začetku Šarčevega mandata bo v ospredju iskanje izhoda iz 343 milijonov evrov vrednega nakupa 45 nemških oklepnikov boxer.

Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec, ki mu opozicija rada očita, da je vrgel puško v koruzo in na čelo vlade spustil Janeza Janšo, se iz koruze vrača s 45 osemkolesnimi oklepniki, ki mu jih je s podpisom memoranduma tik pred koncem mandata nakopal sedanji minister Matej Tonin. Kako na imenovanje Šarca gleda obrambna stroka, smo vprašali izrednega profesorja na katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede UL dr. Roka Zupančiča in on ne kaže navdušenja nad izbiro Šarca za novega obrambnega ministra.

Zgolj dober PR bo premalo

»Očitno bo obrambni resor ostal razmeroma nepomemben dejavnik, če državno obrambo zaupamo nekomu, ki o vprašanjih s tega področja ne ve prav veliko in ga na tem resorju ljudje ne poznajo. Kolikor slišim, na ministrstvu in v Slovenski vojski ni nekega velikega optimizma glede tega, kdo prihaja tja. Prej smo imeli na položaju ministra človeka, ki se je rad vozil s tanki in slikal na letalonosilki; zdaj se zdi, da tja prihaja oseba podobne vrste, ki bo svoje strokovne pomanjkljivosti morda poskušala nadomestiti z dobrim PR,« meni Zupančič.

Če Šarec, čigar edina referenca z obrambnega področja je udejstvovanje med prostovoljnimi gasilci, področja ne razume in ga v resnici ne zmore voditi, se je treba vprašati, kdo v njegovi bližini ali kabinetu to zmore, in dobili bomo dogovor, kdo bo v resnici vodil ministrstvo, je dejal sogovornik, ki še dodaja, da v nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo sicer tudi nekateri drugi vzvodi in funkcije, ki lahko formalno ali neformalno vplivajo na dogajanje na ministrstvu in v Slovenski vojski.

Človek iz Šarčevega kroga, ki v drobovje pozna problematiko s področja obrambe, je vojaški poveljnik in obveščevalno-varnostni strokovnjak dr. Damir Črnčec. Na vodenje in sprejemanje odločitev ministrstva za obrambo bi utegnila vplivati tudi stališča, znanje in izkušnje obramboslovca, evropskega poslanca in nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za obrambo dr. Klemna Grošlja.

Dobili so veliko breme, kako se ga bodo znebili?

Slovenija se je pridružila Organizaciji za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ki bo v imenu Slovenije sklenila pogodbo z nemškim podjetjem Artec za dobavo oklepnikov. Slovenska vojska bo 45 vozil boxer z nameščeno oborožitvijo, deli, opremo in usposabljanji dobila v zameno za 343,43 milijona evrov. Odločitev Tonina, da ignorira pozive Roberta Goloba in ne vstopi v ta posel, je veliko breme za Šarčevo ekipo. Vsaj na začetku mandata bo Šarec pozornost usmeril v iskanje umika iz tega posla. »Pogodba z izdelovalcem oklepnikov še ni sklenjena, Slovenija ima glas v OCCAR in tega ni moč kar ignorirati. Čakajo nas finančno zahtevna leta. Ne le da ni jasno, kako bomo ta nakup plačali, še manj je jasno, kdo bo v oklepnikih sedel, saj kadrovski izzivi niso izginili, čeprav nas Tonin rad prepričuje o nasprotnem,« je možne rešitve zagate z boxerji opisal sogovornik z obrambnega ministrstva, ki ne želi biti imenovan.