Tonin podpisal memorandum o nakupu oklepnikov boxer

Obrambni minister Matej Tonin je danes v Münchnu s predstavniki organizacije OCCAR podpisal memorandum o soglasju k programu Boxer, so za STA potrdili na ministrstvu za obrambo. V okviru tega programa Slovenija načrtuje nabavo 45 osemkolesnikov za skupno 343,43 milijona evrov.

Na ministrstvu so ob tem napovedali, da bodo več podrobnosti navedli v sporočilu za javnost.

Odhajajoča vlada pod vodstvom Janeza Janše je sicer Tonina za podpis tega memoranduma pooblastila danes. Slovenija je s podpisom tega memoranduma postala članica Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), katere predstavniki bodo zatem v imenu Slovenije podpisali pogodbo z dobaviteljem boxerjev, nemškim podjetjem Artec, so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Ministrstvo za obrambo načrtuje, da bo Slovenija za nakup 45 vozil boxer z nameščeno oborožitveno opremo in za logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanja, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje skupaj odštela 343,43 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.