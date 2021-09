Možganska kap – ko o življenju in smrti odloča vsaka minuta

Foto Shutterstock

Čudežnega zdravila ni, pomaga pa zdrav življenjski slog

Foto Shutterstock

Deset možganskih kapi v Sloveniji – vsak dan

Zdravljenje možganske kapi

Foto Shutterstock

Življenje po možganski kapi se spremeni

V starostni skupini 24–44 let so, kot pravi prof. dr. Aleš Blinc, možganske kapi pogostejše pri ženskah kot pri moških, vendar je v tej starostni skupini pojavnost možganske kapi pri obeh spolih 5- do 10-krat manjša kot po 55. letu. »Natančni razlogi za razlike v pojavnosti možganskih kapi med spoloma v mlajših letih niso znani, glavni ‘osumljenec’ pa so hormonske razlike. Oralni kontraceptivi in nosečnost namreč nekoliko povečujejo tveganje za ishemično možgansko kap. Možnost, da bo možganska kap prizadela mlado žensko, ki nima čezmerne teže in ne kadi, seveda ni enaka nič, je pa zelo majhna. Oralni kontraceptivi so namreč mnogo bolj nevarni v povezavi s kajenjem kot sami po sebi,« pojasnjuje.

Svetovna zdravstvena organizacija. Cardiovascular diseases. Dostopno na: https://www.who.int/health-topics/cardiovascular-diseases#tab=tab_1.ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Srčno-žilne bolezni. Dostopno na: https://www.nijz.si/sl/srcno-zilne-bolezni

Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zdravstveno stanje prebivalstva. Dostopno na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/publikacije/letopisi/2019/2.4.1_szb_2019.pdf

Scientific Reports. Behavioural risk factors and healthy life expectancy: evidence from two longitudinal studies of ageing in England and the US. Dostopno na: https://www.nature.com/articles/s41598-020-63843-6

Društvo za zdravje srca in ožilja. Obravnava bolnikov po možganski kapi. Dostopno na: https://zasrce.si/clanek/obravnava-bolnikov-po-mozganski-kapi/

Svetovna zdravstvena organizacija. Top 10 causes of death. Dostopno na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije. O možganski kapi. Dostopno na: https://www.zdruzenjecvb.com/o-mozganski-kapi.html

Svetovni dan srca bo 29. septembra javnost po svetu znova opomnil, kako pomembno in kako ranljivo je srce. Številke govorijo o tem, da so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti. Za njimi v svetu vsako leto umre več kot, kar je 32 odstotkov vseh smrti. Podobno je tudi. Čeprav se je umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja v zadnjih 20 letih zmanjšala za več kot polovico, so srčno-žilne bolezni tako kot v drugih razvitih delih sveta še vedno najpogostejši vzrok smrti tudi pri nas. V letu 2019 so tako zajemale 38 odstotkov vseh smrti med Slovenci.Med najpogostejšimi boleznimi srca so ishemična bolezen srca (vključno s srčnim infarktom), motnje srčnega ritma, srčna odpoved (popuščanje srca) ter bolezni srčnih zaklopk, medtem ko je med možganskožilnimi boleznimi najpogostejša možganska kap. Smrt med boleznimi srca sicer najpogosteje povzročita srčni infarkt in srčna odpoved, med možganskožilnimi boleznimi pa je največ smrti posledica možganske kapi.Čeprav ljudje v rokah nimamo čudežne paličice ali zdravila, ki bi preprečilo smrtonosne srčno-žilne bolezni, pa njihov nastanek in napredovanje ter zaplete lahko odložimo, zmanjšamo njihovo težo in znatno podaljšujemo življenje. To lahko dosežemo z zdravim načinom življenja, predvsem pa z, kot so zvišan krvni tlak, zvišan holesterol, zvišan krvni sladkor, čezmerna telesna teža, kajenje, telesna neaktivnost in stres. Oziroma tako, da na primer izgubimo nekaj kilogramov, namesto alkohola in cigaret sežemo po sadju in zelenjavi, sedenje ali poležavanje pa vsaj trikrat na teden zamenjamo za telesno aktivnost.»Zdrav življenjski slog je eden od ključnih ukrepov pri preprečevanju aterosklerotične žilne bolezni in prezgodnje umrljivosti. Osebe, ki imajo med 50. in 70. letom dva ali več dejavnikov tveganja (kajenje, telesna nedejavnost, debelost, pretirano uživanje alkohola), živijo v povprečjukot osebe brez dejavnikov tveganja, poleg tega bistveno prej razvijejo kronične bolezni in imajo slabšo kakovost življenja,« o tem, kako pomembno vlogo igra zdrav življenjski slog, praviin ob tem poudarja: »Seveda so to statistični podatki, ki veljajo za populacijo. Obstajajo posamezniki, ki zaradi genetskega nagnjenja, npr. neprepoznane družinske hiperholesterolemije, razvijejo srčno-žilne bolezni zgodaj kljub zdravemu življenjskemu slogu. Tudi staranje organizma je močan dejavnik tveganja za srčno-žilne bolezni, ki ga zdrav življenjski slog sicer omili in zavira, ne more pa ga v celoti premagati. Spomnimo se, naš olimpionik Leon Štukelj je živel zdravo in dolgo, pri dobrih 100 letih pa je umrl zaradi srčnega infarkta.«Vsa priporočila stroke, ki jih je treba iskati pri preverjenih, kredibilnih virih, kot soali, veljajo tudi v primeru, ki v Sloveniji vsak dan prizadene kar deset ljudi na dan oziroma. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je možganska kap v Sloveniji, tako kot tudi, na tretjem mestu glede na vzrok smrti, zaradi staranja prebivalstva pa se stopnja umrljivosti vsakih pet let še podvoji. Bolezen je usodna za eno tretjino zbolelih, le ena tretjina jih po kapi dobro okreva in nimajo večjih težav, 40 odstotkov pa jih ostane popolnoma odvisnih od tuje pomoči oziroma bolj ali manj prizadetih.je posledica prekinitve dotoka krvi v možgane, bodisi zaradi zamašitve žile (ishemična možganska kap) ali pritiska krvi na del možganov pri možganski krvavitvi. Zaradi pomanjkanja kisika in hranilnih snovi možganske celice odmrejo, posledice, med katerimi so ohromitev dela telesa, motnje govora, ravnotežja in koordinacije, motnje zaznavanja, požiranja, vida in sluha ter vedenjske in čustvene spremembe, pa so odvisne od obsega in mesta okvare.Sodobnomožganske kapi temelji na zgodnji ponovni vzpostavitvi prekinjenega pretoka skozi možgane. Najpogostejša in najučinkovitejša metoda je odstranitev strdka, ki je povzročil prekinitev pretoka, ali vstavitev opornice po razpoku žile s krvavitvijo, je pa to šele prvi korak, ki mu nato sledi dolgaRehabilitacija traja več mesecev, lahko pa tudi več let. Najprej, odvisno od potreb in stanja bolnika, poteka v oddelkih za podaljšano bolnišnično nego, zdraviliščih, v domačem okolju ali specializiranih rehabilitacijskih ustanovah, pri njej pa sodelujejo različni strokovnjaki in družinski člani. Največji napredek se zgodi v prvem letu po možganski kapi, a ni nemogoč niti pozneje, saj neprizadeti deli možganov zaradi ustvarjanja novih povezav med živčnimi celicami lahko prevzamejo funkcijo prizadetih območij možganov.Možganska kap pa ne prizadene in ne spremeni samo življenja bolnikov, temveč tudi njihove bližnje. Bolniki se namreč po bolnišničnem zdravljenju in rehabilitaciji v različnih zdravstvenih ustanovah vrnejo v domače okolje, bolezen pa zaradi svojih posledic vpliva tako na socialni status kot na socialno mrežo. Spremenijo se odnosi, bolniki, ki so premagali možgansko kap, in njihovi svojci pa se začnejo spopadati s čustvenimi in duševnimi težavami in drugimi stiskami, ki jih prinaša spremenjen način življenja.Te stiske dobro poznajo tudi v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Kot opažajo v posvetovalnici Za srce, ki jo ima društvo v Ljubljani, je bolnikom, kadar jih prizadene možganska kap, najhuje, če je prizadet spomin, koncentracija ali govor. Hudo pa je po besedahtudi, če pride do izrazitih vedenjskih oziroma osebnostnih poslabšanj ali poslabšane hoje oziroma nedelujoče roke, medtem ko bolnike prizadene tudi socialna izolacija, nemalo pa se jih spopada še s sramom, ker so se spremenili, in žalostjo, če morajo v dom starejših občanov, ker nimajo nikogar, ki bi skrbel zanje.Pri preprečevanju najhujših posledic možganske kapi je ključno hitro ukrepanje. Na katere znake morate biti pozorni pri možganski kapi, opozarja kratica(govor, roke, obraz, minute), ki predstavlja najpogostejše znake možganske kapi, med katerimi so neustrezen, zatikajoč, slabo razumljiv govor, šibka roka ali noga in na obrazu povešen ustni kot, ter izpostavlja pomembnost hitrega ukrepanja.Viri:Naročnik oglasne vsebine je podjetje Pfizer