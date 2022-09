Na Barcolano iz Pirana in v upanju na maestral

Po dveh letih burje in covida je letos vendarle čas, da zapiha maestral in omogoči prelepo regato, si je zaželel Igor Filipčič, predsednik Tržaškega pomorskega kluba Sirena, ki že od leta 2015, skupaj z Zvezo slovenskih športnih društev v Italiji in slovensko jadralno zvezo, organizira Go to Barcolana from Slovenia. Regata je del osrednje tržaške jadralske prireditve v začetku oktobra.

Slovenski jadralski dogodek, ki je brezplačen, se bo 8. oktobra začel s startom jadrnic v Piranu, cilj pa bo pred Velikim trgom v Trstu. »Pripravljeni smo tako na močno burjo kot na bonaco,« je zagotovil Dušan Puh, ki bo s posadko »maksi« jadrnice Adriatic Europa tako preveril svojo pripravljenost za prihodnji dan. Vrhunec niza prireditev, ki se bodo začele že konec tega meseca, je namreč največja regata v tem delu sveta, ki tradicionalno poteka na drugo oktobrsko nedeljo. Tržaški zaliv tedaj preplavi na tisoče jadrnic. »V Kopru zaključujemo niz predstavitev, ki smo jih pred tem že izvedli v Benetkah, Monaku, na Dunaju, v Münchnu in Berlinu,« je dejal direktor dogodkov na Barcolani Piero Zecchini.

»Pripravljeni smo tako na močno burjo kot na bonaco,« je zagotovil Dušan Puh, krmar Adriatic Europe. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Na regati Go to Barcolana from Slovenia, katere glavni pokrovitelj je že drugo leto zapored Slovenska turistična organizacija, pričakujejo do 50 udeležencev, a ne samo iz Slovenije, pač pa tudi iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Črne gore. »Pred Debelim rtičem bomo namestili dve boji – 'vrata', če pa zaradi slabega vremena (kot se je zgodilo lani) manjše jadrnice ne bodo mogle nadaljevati poti, bomo njihov čas do tam vseeno zabeležili,« je še dejal Filipčič. Prijave so začeli zbirati včeraj.

Skupni imenovalec je ljubezen do morja

Barcolano, tokratna bo že 54. po vrsti, organizira jadralno društvo Società velica di Barcola e Grignano. Po besedah predsednika Mitje Gialuza želijo ponuditi bogat spremljevalni program, ki presega zgolj šport – od turistične do glasbene, literarne in filmske ponudbe ter celo znanstvenega srečanja. »Ljubezen do morja je skupni imenovalec,« je podčrtal. V Trstu v času prireditve pričakujejo več sto tisoč obiskovalcev, tudi iz sosednjih in drugih bližnjih držav. Na stojnicah tržaškega nabrežja pa se bodo predstavili tudi slovenski turistični ponudniki in športna ter kulturna društva slovenske manjšine v Italiji.

Na osrednji regati, ki bo 9. oktobra, pričakujejo od 1800 do 2000 jadralcev na plovilih, ki segajo od najmanjših pa do tistih iz razreda »maksi«. Trasa, dolga 13 milj, bo potekala med štirimi bojami v Tržaškem zalivu, pri čemer bo začetek med središčem Trsta in Miramarom, konec pa pri jezu v starem pristanišču. Med favoriti sta tudi letos Arca SGR Furia Benussija in Way of Life krmarja ekipe Ewol Gašperja Vinčeca, ki sta v preteklih letih tudi izmenično zmagali.