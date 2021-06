Na Brezje le peščica, ostali bodo mašo spremljali v prenosu

Letošnje, že 53. romanje bolnikov in invalidov na Brezje, bo zaradi epidemije in občutljivosti rizičnih skupin tako kot lansko potekalo v okrnjeni obliki. Na Brezje bodo prišli le predstavniki bolnikov, invalidov in starejših, ostali bodo mašo spremljali v prenosu.



Mašo v narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah bo ob somaševanju predstavnikov duhovnikov in invalidov vodil novomeški škof Andrej Glavan. Romanja se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Ostali bodo mašo lahko spremljali v neposrednem prenosu preko Radia Ognjišče in drugega programa Televizije Slovenija, so pojasnili v Slovenski škofovski konferenci.



Romanja invalidov in bolnikov je začel ustanovitelj revije Ognjišče Franc Bole, ki je obiskoval invalide, da bi jih predstavil v rubriki Naši preizkušani bratje. Invalidi in nepokretni bolniki, ki so redko zapuščali svoj dom, so povedali, da so osamljeni in da bi tudi oni radi poromali ter se srečali z drugimi preizkušanimi ljudmi. Tako je urednik prišel na idejo o posebnem romanju na Brezje.



Prvo romanje je bilo 19. avgusta 1969 v cerkvi. Pozneje so ga zaradi velikega obiska preselili na trg pred cerkvijo. Romanje je namreč iz skromnih začetkov prešlo v nekakšen narodni dan bolnikov, ki ga v Cerkvi po svetu sicer zaznamujejo na god lurške Matere Božje 11. februarja, v Sloveniji pa tretjo soboto v juniju.



Poleg invalidov, bolnikov in starejših, ki jim je v prvi vrsti namenjeno, se romanj udeležujejo tudi njihovi domači in številni prostovoljci, ki pomagajo bolnim in ostarelim romarjem. Delijo jim okrepčilo, poskrbijo za morebitno zdravniško pomoč ali priskrbijo duhovnika za spoved in pogovor. Najbolj zvesti pomočniki so skavtska združenja, malteški vitezi in nekatere mladinske veroučne skupine.

