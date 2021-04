Na drive-in testiranje s taksijem

Oglasila se je gospa, ki je bila na hitrem testu pozitivna na koronavirus, zato je morala opraviti preveritveni PCR-test pri zdravniku, ki spada pod Medicinski center Ljubljana . »Vedela sem, da je testiranje v mojem zdravstvenem domu (zdravstveni zavod Zdravje, op. p) drive-in ter da se izvaja v garaži. Avta nimam, ker nimam vozniškega izpita. To me ni preveč skrbelo, rekla sem si, da bom pač šla peš. Ko sem na dan testiranja nato prišla pred ustanovo, pa me kljub napotnici na esemesu niso hoteli spustiti na test, češ da se lahko testiram samo, če sem z avtom. Razložila sem, da avta nimam, a so vztrajali. Ker nisem vedela, kaj bi storila, saj sem nujno morala na test, sem poklicala na recepcijo zdravstvenega doma in jim razložila situacijo. Oseba na drugi strani mi je potrdila, da ne morem na test, razen z osebnim vozilom,« je opisala svojo izkušnjo ogorčena gospa.Ko je vprašala, kaj lahko stori, če avta nima, so ji dejali, naj pokliče taksi, da jo zapelje v garažo. »Naj torej prisedem v zaprt avto s taksistom, potencialno kužna?« se je spraševala. Ker ji drugega ni preostalo, je to tudi naredila: »Imela sem hud občutek slabe vesti, saj sem s tem ogrozila osebo, ki me je vzela v avto.«Poklicali smo v recepcijo omenjenega centra, da bi preverili, kako naj pridemo na drive-in testiranje brez vozila oziroma če je to možno. Ženski glas nam je pritrdil, da verjetno v tem primeru ostane le taksi možnost, saj množično testiranje (to pri njih poteka walk-in) za potencialno okužene ni priporočljivo. Za odgovore na nadaljnja novinarska vprašanja nas je sogovornica napotila na, pomočnika direktorja za organizacijo dela v Zdravstvenem zavodu Zdravje.»Poleg testiranja prek naše drive-in točke, kamor osebe res lahko pridejo samo z vozili, imamo tudi možnost testiranja preko walk-in točke. Večina testov, ki jih opravimo, je preventivne narave in jih testiranci opravljajo zaradi potovanj, prehajanj meja ... Seveda nikakor ne bi na drive-in točko s taksijem usmerili morebitno simptomatskih ljudi, saj je naša želja preprečevanje širjenja okužb s covidom-19,« je zatrdil Plank.Ko smo mu pojasnili, da nam je njihova informatorka pritrdila možnost taksi prevoza kot rešitve v primeru, da je oseba brez vozila, je dodatno odgovoril: »Osebe, ki ob rezervaciji termina povedo, da nimajo vozila, naročimo na walk-in točko, kjer lahko testiranje opravijo tudi peš. V garažo pa, zaradi varnosti, oseb peš ne moremo spustiti. Je pa na to treba opozoriti ob rezervaciji termina, saj drive-in in walk-in testiranje potekata ob različnih urah.«Da bi se torej izognili zgoraj opisani neprijetni situaciji, ob naročanju na testiranje nujno povejte, da nimate osebnega vozila niti možnosti, da vas kdo pelje.