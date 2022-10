Na ljubljanski univerzi opozarjajo na problem financiranja botaničnega vrta

Na ljubljanski univerzi se zavedajo velikega pomena, ki ga ima ljubljanski botanični vrt, in že nekaj časa opozarjajo na neurejene razmere in problem financiranja. S tem so seznanili tudi pristojne institucije, ki so jim prisluhnile in obljubile, da se bodo zavzele za ustrezno reševanje problema, so za STA sporočili z univerze.

»Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo velikega pomena, ki ga ima Botanični vrt kot nacionalni kulturni spomenik za ohranjanje biotske pestrosti ter povezovanja okolja, kulture in turizma v središču naše prestolnice. Že nekaj časa opozarjamo na problem njegovega neurejenega položaja in odsotnost sistemskega financiranja,« so zapisali za STA.

V odsotnosti slednjega delovanje botaničnega vrta v največji meri tako financira univerza iz sredstev za pedagoško dejavnost, kljub temu da gre za spomenik nacionalnega pomena.

Še vedno brez tropskega rastlinjaka

Rektor univerze Gregor Majdič je problematiko Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani že večkrat izpostavil v pogovorih s pristojnimi institucijami, nazadnje na sestankih pri ministrici za kulturo, ministrici za kmetijstvo in ministru za izobraževanje, znanost in šport. Kot so navedli na univerzi, so mu vsi prisluhnili in obljubili, da se bodo zavzeli za ustrezno reševanje problema.

Iz botaničnega vrta namreč že dva dni ponovno selijo mediteranske rastline na začasno lokacijo v koprsko vrtnarijo Marjetica, saj zaradi porušenega prezimovalnega rastlinjaka na novi lokaciji ob Večni poti še vedno nimajo primernega rastlinjaka. Gre za zbirko več kot 500 rastlin, med njimi so tudi najstarejši primerki, ki ne bi preživeli zime.

Vodja botaničnega vrta Jože Bavcon je pri tem opozoril, da z izgubo rastlinjaka slabijo znanstveno zbirko, prav tako pa izgubljajo vsi obiskovalci botaničnega vrta, ki jim ne uspe spoznati novih rastlinskih vrst. Bavcon s sodelavci sicer že nekaj let opozarja na prostorsko stisko, financiranje in kadrovsko podhranjenost.