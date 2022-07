Ljudje v naglici reševali imetje in živali, sedaj se bojijo novega vetra

Glavni poudarki dneva Na pomoč prihaja 500 novih gasilcev iz vse Slovenije.

Ogenj se je ponoči približal Kostanjevici na Krasu.

Trenutno ni ogrožena nobena vas.

Pričakujejo nov težek dan.

Razmere z vetrom se hitro spreminjajo.

Zelo trpijo tudi živali. Nekaj jih je umrlo.

9.59 Slovenska vojska je na družbenem omrežju twitter zapisala, da so včeraj za pomoč pri gašenju poslali tri helikopterje in letalo PC 6. Aktivirali so sedem cistern z vodo s kapaciteto 50.000 litrov ter skupino za zdravstveno oskrbo. Za vse, ki pomagajo pri gašenju, so zagotovili 100 namestitvenih kapacitet ter 600 obrokov na dan. Danes se je v gašenje vključil tudi helikopter Cougar.

9:31: Obrambni minister Marjan Šarec se je oglasil prek facebooka, med drugim je zapisal: »Trenutno so razmere na Krasu pod nadzorom, ni burje, kar omogoča lažje gašenje, saj se požar ne širi. Seveda pa se razmere lahko hitro spremenijo, saj je burja napovedana. Pri gašenju že ves čas sodeluje tudi Slovenska vojska že ves čas, od včeraj pa sodeluje tudi pri zagotavljanju vode in nastanitev, vpoklicana je vojaška saniteta, opravljali pa bodo tudi pregled s termo kamero z namenom odkrivanja skritih žarišč. Poskrbela pa bo tudi za tople obroke za enote na terenu. Po potrebi pa bo zagotovila tudi pehoto za pomoč.«

Marjan Šarec (v ozadju). FOTO: Črt Piksi

9.21: Cesta iz Mirna proti Kostanjevici na Krasu je zaprta za ves promet. Zjutraj so na območje prispele ekipe prostovoljnih gasilcev iz vse Slovenije. Trenutno je požar pod nadzorom, a se gasilci najbolj bojijo, da bo znova zapihal močnejši veter in povzročil nova požarišča. V okolici Mirna je moč opaziti požgano travo in zoglenela drevesa, na tleh leži pepel, v zraku je čutiti močan vonj po dimu.

Ena od domačink, ki se je včeraj morala evakuirati, je povedala, da je soprog v spodnjem Mirnu z vodo polival sosedovo dvorišče, da so rešili kokošnjak. Pri drugem sosedu je zgorelo več zajcev, saj jih niso uspeli rešiti. Prebivalci s cmokom v grlu pričakujejo, kaj bo prinesel današnji dan.

Požarišče v Mirnu. FOTO: Anja Intihar

Zemljevid požarov Širše območje ob požarišču je zajel tudi zelo neprijeten dim, ki draži dihala. V dimu je tako že drugi dan tudi slovenska Obala.

8.14: Na pomoč lokalnim gasilcem prihajajo prostovoljne ekipe iz cele Slovenije. Skozi Miren je šel v smeri Kostanjevice na Krasu že zgodaj zjutraj konvoj gasilcev z območja Celja.

8.00: Ker gasilci zaradi varnosti ne morejo dostopati do središča požara, je edina možnost, da ga pogasijo, gašenje s helikopterji.

7.50: Kakšna bo danes situacija z vetrom, je težko napovedati, saj se razmere zelo hitro spreminjajo.

7.45: Težavo namreč predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne, zaradi katerih ognja ne morejo gasiti v središču požara.

Pogumne gasilce čaka nov naporen dan. FOTO: Anja Intihar

7.20: Zaradi utrujenosti in izčrpanosti gasilcev, sploh po včerajšnji »hudi uri«, so namreč nujno potrebne rotacije ekip, opozarjajo v regijskem štabu.

7.15: Ponoči je bilo na terenu 800 gasilcev, danes jih prihaja na pomoč novih 500. Danes znova pričakujejo zelo težek dan.

7.00: Za gasilci, ki se na Krasu borijo z obsežnim požarom, je naporna noč. Ponoči so se spopadali z dvema požaroma v bližini Kostanjevice na Krasu.

Ljudje so prestrašeni. FOTO: Črt Piksi

Kaj se je dogajalo v sredo?

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je v pogovoru za TV Slovenija v sredo zvečer ocenil, da gre za doslej največji požar v Sloveniji. Ogenj je uničil velikanske površine gozda in podrasti, k sreči pa so uspeli gasilci z velikimi napori do srede zvečer pred ognjem obraniti hiše.

Prebivalci Sel na Krasu, Hudega Loga, Korit na Krasu, Nove vasi in dela Mirna, ki so jih preventivno evakuirali, so se do večera povečini lahko vrnili na domove. Evakuiranih je bilo skupaj okoli sto ljudi.