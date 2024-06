Na predvečer dneva državnosti osrednja državna proslava in slovesnosti

Slovenija bo v torek ob 33. obletnici osamosvojitve praznovala dan državnosti, že danes pa bodo po državi potekale številne slovesnosti. Vrhunec praznovanj bo tudi letos osrednja državna proslava, na kateri bo slavnostna govornica predsednica republike Nataša Pirc Musar. Še pred tem se bosta na slavnostni seji sestala državni zbor in državni svet.

Državna proslava se bo ob 21.15 na Kongresnem trgu v Ljubljani začela s prihodom praporščakov, zastavonoš in častne garde Slovenske vojske. Sledil bo prihod najvišjih gostov po rdeči preprogi.

Slavnostnemu nagovoru predsednice bo sledil umetniški del državne slovesnosti, ki ga letos s sodelavci pod naslovom Devetdeseta pripravljata režiser Igor Zupe in scenograf Marco Juratovec. V umetniškem delu bo ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big banda RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla nastopilo deset predstavnikov prve generacije pevk in pevcev, rojenih v samostojni državi. Nastopajoči bodo oblečeni v kreacije oblikovalcev, prav tako rojenih v devetdesetih.

Še pred tem se bosta na slavnostnih sejah sestala državni zbor in državni svet.

Pirc Musarjeva bo danes v predsedniški palači gostila tudi svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. Na sam dan državnosti, v torek, pa v predsedniški palači prirejo dan odprtih vrat, prijave so možne še danes do 12. ure.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 33 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev Slovenije – Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.