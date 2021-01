Na primorskem promet ovira leden dež, drugod sneg

Razmere na primorski avtocesti. FOTO: Darsova cestna kamera

Prometne razmere na Primorskem so zelo slabe, opozarjajo iz Policijske uprave Koper. Zaradi ledenega dežja pozivajo voznike, naj na vseh cestah vozijo s prilagojeno hitrostjo. Ceste so namreč poledenele, dogajajo se naleti vozil.Najslabše razmere so trenutno med Kozino in Divačo. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred Kozino proti Ljubljani.Ponekod po Sloveniji sneži, na številnih cestah vladajo zimske razmere. Zaradi sneženja je zaprt prelaz Vršič, na cestah Godovič–Črni Vrh–Col in Idrija–Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina pa velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Za pot čez prelaz Korensko sedlo so obvezne verige.