Na RTV Slovenija danes celodnevna stavka

Danes, od 00.00 do 24.00, prekinjajo delo stavkajoči na RTV Slovenija. Stavko zaostrujejo predvsem v Informativnem programu TV Slovenija in uredništvu MMC, zagotovljen bo le minimum javne službe. Tretjič so se za ta korak odločili, ker tudi po 12. krogu pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev ni nobenega napredka, odgovorni pa se po njihovih besedah še naprej izogibajo vsaki odgovornosti, ki jim jo nalaga tudi statut RTV Slovenija, uredništva se izčrpava in šikanira.

Ob 19. uri bo na Trgu republike tudi shod za javno RTV Slovenija, še pred tem, med 14. in 15. uro, pa zbor zaposlenih na Kolodvorski, ki v prvi vrsti zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, spoštovanje standardov, dogovor o kadrovski politiki in socialni dialog ter tudi odstop generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice Jadranke Rebernik, v. d. urednika uredništva Igorja Pirkoviča in predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča.

Pričakovati je, da bodo omenjeni v tem času na sklicani seji programskega sveta predstavljali finančno stanje zavoda – Grah Whatmough je pod Golobovo vlado spremenil stališče in jo zaproša za povišanje RTV-prispevka – in načrtovano programsko shemo javne radiotelevizije. Za letos predviden programsko-produkcijski načrt se na TV Slovenija že dlje časa ne izvaja, kot je bil sprejet – oddaja Studio City je na primer ukinjena. Na mizi pa naj bi bil tudi že osnutek programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto.

Generalno vodstvo RTV Slovenija kljub zaostrenim razmeram in tudi zmanjšanju gledanosti še vedno uživa podporo večine programskih svetnikov, ki so bili imenovani v časih Janševe vlade po izboru SDS, NSi, Konkretno in Desus. Ti svetniki so v dosedanjih izjavah tudi že izrazili nasprotovanje spremembam RTV Slovenija, s katero naj bi spremenili način imenovanja v upravljavske organe. SDS želi odločanje o spremembah RTV Slovenija na referendumu, zato te (še) ne veljajo.