Na shodu v podporo žrtvam spolnega nasilja več sto ljudi

V znak podpore žrtvam spolnega nasilja se je danes zvečer na ulicah prestolnice odvil protestni shod, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi. »Niste same! Nasilje, ki sem vam je zgodilo in travma s katero se spopadate, nista spregledana,« je na družbenih omrežjih zapisala skupina Rezistenca, ki je pozivala k udeležbi na shodu.

S solidarnim pohodom so udeleženci želeli sporočiti, da žrtve nikakor ne nosijo odgovornosti za nasilna dejana, ki so jim bila storjena in žrtvam izkazati »podporo pri nabiranju novih moči.« Udeleženci so nosili transparente, na katerih so v luči zadnjih dogodkov, med drugim tudi včerajšnjega brutalnega napada na žensko v mariborskem mestnem parku, pozivali proti nasilju nad ženskami in spolnim napadom.

FOTO: Črt Piksi

Organizatorji shoda so z njim želeli sporočiti, da je solidarnost edina, ki lahko nasilje premaga, politika pa bi namesto obsojanja in zgražanja morala ukrepati ter uporabljati nove prijeme, ki bi tovrstna dejanja preprečila.

FOTO: Črt Piksi

V imenu žrtev je novinarka Maja Megla, ki je pisala o spolnem nasilju, povedala, da je več razlogov, zakaj takšnih dejanj dekleta ne prijavijo: od tega, da so bližnji nejeverni, in da nenadoma postanejo vpletena v določena obračunavanja, kar je še dodatna zloraba, do tega, da se zavedajo, da bodo sledile reakcije okolice ter tudi čustvene posledice.

FOTO: Črt Piksi

Predstavnica Ženskega lobija Slovenije pa je spomnila na spolno nadlegovanje na univerzi, za katerega je po njenih besedah že dlje časa znano, da obstaja. A zid molka se je podrl, ko je skupina Rezistenca opravila raziskave, katere rezultati sicer še niso znani, ter pozvala k temu, da se žrtve oglasijo vsaj anonimno. Kot je dodala, zlorab v celoti ni mogoče preprečiti, jih je pa mogoče zmanjšati in z razkritjem na nek način preplašiti tiste, ki to počnejo.

Univerzitetna predavateljica Sandra Bašić Hrvatin, je dejala, da želijo s shodom tudi pokazati, kaj je javni medij. FOTO: Črt Piksi

Pred RTV-hišo so udeleženci shoda izkazali solidarnost s tamkajšnjimi novinarji, po drugi strani pa protest proti načinu, kako je tudi RTV začel izrabljati primere spolnega nasilja za politično obračunavanje. Kot je dejala univerzitetna predavateljica Sandra Bašić Hrvatin, želijo s shodom tudi pokazati, kaj je javni medij.

Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je povedala, da se zaposleni na RTV soočajo s pritiski. FOTO: Črt Piksi

Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je povedala, da se zaposleni na RTV soočajo s pritiski, s kakršnimi se doslej še niso, čeprav so pod pritiski ter tarče šikaniranj in diskreditacij že nekaj časa. Trenutno se soočajo z grožnjami, disciplinskimi postopki in odpovedmi zato, ker »govorijo z javnostjo,« ker jo obveščajo, da se jim dogaja cenzura in da svojega dela ne morejo opravljati avtonomno, profesionalno in verodostojno. Soočajo se z manipulacijami, RTV pa je po njenih besedah trenutno ugrabljena s strani ene politične opcije, ki ima večino v programskem in nadzornem svetu.