Na gorenjski avtocesti močno povečan promet

Na slovenskih cestah je danes in v nedeljo zaradi četrtkovega praznika in začetka počitnic v nekaterih evropskih državah ponovno pričakovati močno povečan promet. Stanje pa se lahko po ocenah prometno-informacijskega centra v juliju izboljša, saj je za trenutne zastoje krivo predvsem križanje prometa dnevnih migrantov in turistov.

Na gorenjski avtocesti je močno povečan promet v smeri predora Karavanke in proti Ljubljani, so sporočili s PU Kranj. Nastajajo daljše kolone in večkilometrski zastoji.

Prihajajo turistične prometne konice, na prometno-informacijskem centru priporočajo upoštevanje prometnega koledarja in prometnih napovedi. Ta konec tedna je zaprto tudi večje število cest zaradi prireditev. Zaradi maratona Franja bodo v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem zapore nekaterih cest 10. in 11. junija.

Zaradi ukinitve mejnega nadzora na meji s Hrvaško do zastojev na meji kljub zgoščenemu prometu ne prihaja, se pa zastoji pojavljajo na ozkih grlih in na regionalnih cestah, so zapisali v prometno-informacijskem centru. Pri tem opozarjajo predvsem na odsek med Dragonjo in Koprom ter na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred razcepom Kozarje.

V juliju se bodo spremenili prometni vzorci, stanje pa bo hujše samo na primorski avtocesti oziroma od Karavank do meje s hrvaško Istro. Jutranje konice bodo manjše, razen na primorski avtocesti, umiritev stanja pa pričakujejo po začetku poletnih šolskih počitnic, so še zapisali v prometno-informacijskem centru.

Pri tem svetujejo, da je ob gneči na cestah in morebitnih zastojih dobro poiskati alternativne poti. Vozniki naj pred vsako potjo preverijo stanje na cestah na spletni strani www.promet.si ali preko telefonske številke 1970. Prav tako opozarjajo, da bo v naslednjih dneh vreme še nestanovitno, zato priporočajo, da si vozniki za pot vzamejo več časa.

Na prometno-informacijskem centru med potjo priporočajo uporabo Darsove aplikacije Promet+, ki bo voznike opozorila na dogodke na poti.

Ob prihajajočih turističnih prometnih konicah pristojni priporočajo upoštevanje prometnega koledarja in prometnih napovedi. Zaradi poletnega časa voznikom priporočajo tudi, da vedno na pot vzamejo dovolj tekočine.

Ob morebitnem zastoju na avtocesti je pomembno ustvariti reševalni pas in intervencijskim vozilom omogočiti prost prehod do mesta nesreče, pa poudarjajo na AMZS. Vozniki, ujeti v zastoju, pa naj brez navodil policije ne obračajo in vozijo v napačno smer.