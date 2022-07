Na več srednjih šolah napake pri sestavi izpitnih komisij

V nadaljevanju preberite:

Ravnatelji srednjih šol so včeraj ugotovili, da so mnogi med njimi naredili napako pri sestavljanju šolskih izpitnih komisij, pred katero dijaki opravljajo ustni del popravnega izpita. Namesto da bi v komisijo imenovali tri člane, kot zahteva pravilnik, so imenovali le dva. Ta možnost je bila sicer omogočena za zaključne izpite in maturo, ne pa tudi za popravne izpite. Ker so se pojavila vprašanja, ali bi zaradi te napake lahko razveljavili vse popravne izpite, so ravnatelji intenzivno iskali rešitev. Ravnatelji so se dogovorili, da popravnih izpitov ne bodo ponavljali, bodo pa obravnavali vsako morebitno pritožbo posebej.