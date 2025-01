Čez dan bodo na vzhodu občasno naletavale snežinke

Arso v svoji najnovejši vremenski napovedi piše, da bo danes po večini pretežno oblačno. Nekoliko manj oblakov bo na Primorskem, kjer bo spet zapihala šibka burja. Čez dan bo predvsem v vzhodni Sloveniji občasno naletaval sneg, najvišje dnevne temperature pa bodo nihale od nič do tri stopinj Celzija, na Primorskem se bo ogrelo celo do enajst stopinj Celzija.

Sneg bodo pričakali tudi v južni Sloveniji, saj naj bi na jugu ponoči rahlo snežilo. Na Primorskem bo spet pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus štiri do ene stopinje Celzija, na Primorskem do pet stopinj Celzija.

V sredo dopoldne se bo na Primorskem nato razjasnilo, burja se bo okrepila. Drugod bo pretežno oblačno, rahlo sneženje bo dopoldne ponehalo. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do tri stopinj Celzija, na Primorskem do deset stopinj Celzija.

V Sloveniji sicer ni več opozoril za burjo, močan veter pa medtem povzroča težave v prometu na Hrvaškem. Za del Hrvaškega primorja namreč velja rdeče opozorilo. Prav tako so zaprte nekatere ceste in del avtoceste proti obali, prekinjene pa so tudi številne trajektne povezave proti otokom. Veljajo opozorila za vse, ki se odpravljajo na pot.

Tudi v Črni gori je veter v ponedeljek povzročil škodo v več mestih po državi, v Albaniji pa so nastale težave zaradi sneženja.