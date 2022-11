Na začetku česa je Anže Logar?

Do zdaj še nihče od desnih ali desnosredinskih kandidatov na predsedniških volitvah ni slavil zmage. Do Logarjeve kandidature je bila najbližje vrhovna državna tožilka Barbara Brezigar, ki je leta 2002 v drugem krogu proti Janezu Drnovšku zbrala 43,48 odstotka glasov. »Ne igram se s planom B, verjamem v plan A,« je doslej govoril 46-letni poslanec SDS, toda kot je včeraj jasno pokazal, se zaveda, da je z novim najboljšim rezultatom desnih oziroma desnosredinskih kandidatov pridobil velikanski politični kapital.

Na vprašanja o tem, kakšna bo njegova nadaljnja politična pot, Anže Logar včeraj ni želel odgovarjati, češ da se bo odločil šele, ko bodo preštete vse glasovnice. A že zdaj je znano, da je v prvem krogu prejel več glasov kot njegova stranka pod Janševim vodstvom, v drugem pa več kot SDS in NSi skupaj. Je v nagovoru, v katerem je med drugim dejal, da smo danes na začetku nečesa velikega, že napovedal naskok na položaj prvaka SDS ali lastne stranke, za katero sicer tik po parlamentarnih volitvah nikakor ni idealen čas? »Kakšna napoved,« se je muzal, vendar jasnega odgovora ni dal.

Kako se bo nadaljevala njegova politična pot, nista hoteli ugibati niti Romana Jordan, prva podpisana pod njegovo kandidaturo, niti poslanka SDS in njegova prijateljica Eva Irgl. »Tega ne želim komentirati, glede na to, da imamo zdaj tu predsedniške volitve. Pustimo Anžetu, da malo zadiha, predvsem pa se veselimo te lepe zgodbe,« je dejala Irglova na vprašanje, ali ga vidi na čelu stranke. Obe pa sta vztrajali, da je pot zmernosti in sodelovanja, ki jo je poudarjal Logar, edina prava.

Milan Zver, evropski poslanec SDS, je po prvem krogu predsedniških volitev napovedal, da pričakuje »povečano dinamiko« znotraj stranke, če bo Logar izgubil na predsedniških volitvah. Logarja vidi tudi kot kandidata, ki bi lahko od Janše prevzel štafetno palico vodenja. A mandat na čelu stranke se Janezu Janši izteče šele leta 2025.

Janša, ki vodi stranko brez konkurence že od leta 1993, je včeraj zvečer prišel v štab. Bo ta kampanja, v kateri je Logar poudarjal zmernost, nauk tudi zanj? Izjav včeraj ni dajal.

Logar je sicer član SDS že od leta 1999 in politično kariero je gradil v njej. V prvi in drugi Janševi vladi je bil šef vladnega urada za komuniciranje. Leta 2009 je s sedmega mesta že kandidiral na evropskih volitvah. Pet let kasneje je bil prvič izvoljen za poslanca, leta 2018 pa se je poleg parlamentarnih volitev podal tudi na lokalne, kjer se je potegoval za ljubljanskega župana. V prejšnji, tretji Janševi vladi je bil minister za zunanje zadeve, za kar je dejal, da je njegova najljubša funkcija.

Na predsedniških volitvah, pravi, ne bo več kandidiral.