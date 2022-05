Na zaslišanje pred poslance najprej Han in Arčon

Ob 9. uri se bosta pred pristojnim parlamentarnim odborom najprej predstavila kandidat za gospodarskega ministra in dolgoletni vodja poslancev SD Matjaž Han ter kandidat za ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu in nekdanji novogoriški župan Matej Arčon. Ob 13. uri bo na vrsti kandidata za kohezijskega ministra in dosedanji murskosoboški župan Aleksander Jevšek. Ob 17. uri pa kandidata za ministra za izobraževanje in nekdanji rektor Igor Papič ter kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh.

Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nato nadaljevala v ponedeljek in torek. Tako da je za sredo že predvidena seja državnega zbora, na kateri naj bi v primeru potrjevali vlado Roberta Goloba.

Ker pa ta še vedno namerava preoblikovati resorje s spremembo zakona o vladi, bo več kandidatov moralo po njeni uveljavitvi najverjetneje vnovič opraviti zaslišanja. Le Arčon, naj bi izmed kandidatov, ki se v državnem zboru predstavljajo danes, po spremembi zakona o vladi prevzel svoj resor v povsem enaki obliki. Ali to pomeni, da bodo morali vsi ostali vnovič pred poslance, v koaliciji včeraj še niso znali odgovoriti.

Spremembe zakona o vladi je Golob sicer želel opraviti še pred prevzemom oblasti, a jih je začasno preprečila SDS, ki je predlagala razpis posvetovalnega referenduma, o katerem pa ni mogoče odločati prej kot v 30 dneh. Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levica so se zato odločili, da bodo vlado najprej postavili po starem zakonu o vladi.

Trije ministri, ki bodo ostali brez resorjev, pa naj bi začasno prevzeli mesta državnih sekretarjev. A znanstvenica Amalija Žakelj naj bi prav zaradi tega, ker je Golob določil, da bo njen resor sprva zasedal Papič odstopila od kandidature. Njeno mesto naj bi zasedel Darjo Felda iz kvote Gibanja Svoboda.

Ali bo funkcijo državne sekretarke začasno zasedala predsednica SAB Alenka Bratušek, še ni znano. Vprašanj naj ne bi bilo več le glede Simona Maljevca, kandidata za resor dela iz Levice.