V državotvornih resorjih moška zasedba, v Golobovem kabinetu restavracija LDS

Kandidati za ministre v vladi Roberta Goloba se bodo od sobote do torka zvrstili na zaslišanjih pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Po tem, ko je Amalija Žakelj umaknila soglasje za vodenje ministrstva za vzgojo in šolstvo je njeno mesto zasedel Darjo Felda iz kvote Gibanja Svoboda. Koga bo na mesta državnih sekretarjev postavila zunanja ministrica Tanja Fajon in kdo bo funkcijo sekretarja opravljal na notranjem ministrstvu, ki ga bo vodil bivši premier Marjan Šarec? Objavljamo tudi seznam članov kabineta Roberta Goloba.