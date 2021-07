Naj bo govornik komediograf. Se bomo vsaj nasmejali

Najdlje so poslušali Borisa Pahorja

Milan Kučan: »Srečanje pod lipo se je z leti osulo«. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Prešteli prazne obljube politikov

Najpogosteje je k lipi prišel Borut Pahor. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Kam je ušel duh lipe?

Janez Janša je leta 2007 k lipi pripeljal šest ministrov, predsednika državnega zbora in poslanca v evropskem parlamentu. FOTO: Mateja Kotnik/Delo

Na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem se je pri materi vseh slovenskih lip začelo 30. srečanje pod Najevsko lipo. Slavnostni govornik bo predsednik državeki je tudi častni pokrovitelj jubilejnega srečanja.Črnjani, leta 1991 še v skupni občini Ravne na Koroške, so v znak domoljubja državnike prvič povabili k lipi, ko je Slovenija postala samostojna država. Ob 25. obletnici so srečanje zaradi vse manjše udeležbe državnikov preimenovali v vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo. Črnjanska županapravi, da tudi po tridesetih letih verjamejo v svojo domovino in v to, da je pogovor ključ do rešitve vseh problemov.Na tokratni razmislek pod lipo je povabila vseh ducat koroških županov. To bo tudi zadnja seja sveta koroške regije pod njenim vodstvom. Pod lipo bo predsedovanje predala dravograjski kolegiciZadnja leta se pri lipi zbere več državljanov kot državnikov. A vedno temu ni bilo tako. Največ državnikov se je pri lipi zbralo na prvem srečanju, na katerem je bil slavnostni govornik. Ker je bilo kasnejša leta k lipi vedno manj politikov, so organizatorji pod krošnjo lipe povabili tudi gospodarstvenike, kulturnike in župane. Kot so zapisali v biltenu, ki so ga izdali ob jubileju, jih je s svojo življenjsko energijo in iskrivim nagovorom leta 2016 navdušil pisatelj in akademikPod lipo je imel najdaljši slavnostni govor, v zgodovino srečanj pa se bo zapisal še kot najstarejši govorec.Dve leti kasneje je zbrane nasmejal pisatelj in politik, ki so ga organizatorji srečanj označili za najbolj kritičnega govorca. »Baje so rekli: 'On je komediograf, povabimo ga, mogoče se bomo kaj smejali! Pametnih smo imeli že dovolj',« je prepričan Partljič. Zapisal je, da se »ločeni in skregani slovenski državniki, kar je lepše ime za politike, že trideset let srečujejo pri lipi. V tem času še ni nobeden nobenega sovražno nadrl, kaj šele 'užgal'«. Partljič je organizatorje sicer pohvalil za običaj, a pripomnil, da je iluzorno pričakovati, da se bodo pod lipo srečevali sprti politiki in se pod njeno krošnjo pomirili.Največkrat je v različnih funkcijah prišel k lipi Borut Pahor. Za najbolj neposredno žensko gostjo v zgodovini srečanj pa velja nekdanja varuhinja človekovih pravic. Ob tridesetletnici srečanj pri lipi se sprašuje: »Kaj, če bi Najevska lipa nekega dne spregovorila? Koliko besed in besedičenja bi nam očitala? Koliko bi bilo obljub in misli, ki jih nismo nikoli realizirali in morda niti nameravali? So nekateri torej govorili in marsikaj obljubljali celo s 'figo v žepu'? Organizatorji so obljube prešteli in ugotovili, da je bila največkrat izrečena, a še vedno neizpolnjena tista o asfaltni prevleki na cesti, ki vodi do lipe.»Srečanje pod lipo se je z leti osulo. Delilo je usodo politične razdeljenosti in nepripravljenosti na pogovor, kar je privedlo do sedanjega izključevanja in nesprejemanja različnosti. A lipa se ne da. Kljubuje s svojim zraslimi debli in sporoča, da je še tu,« je spomine na srečanje obudil nekdanji predsednik republike Milan Kučan.Pa še ta resnica; Najevska lipa sploh ni lipa, ampak lipovec. Najprej je veljalo, da je najstarejša v državi, nato, da je to drevo z največjim obsegom debla v Sloveniji. Kakor koli že, dejstvo je, da je zrasla iz več debel, da je votla in da meri v višino kar 24 metrov. Po legendi naj bi jo zasadili Turki in pod njo skrili zaklad. Stara je okoli 730 let in se bohoti na posestvu kmeta Najevnika 1056 metrov nad morjem.Je duh Najevske lipe še vedno tu?, predsednik prve slovenske vlade, se boji, da se je preselil v votlino k bradi Kralja Matjaža pod goro Peco.