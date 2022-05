Najbolj levo usmerjena vlada v zadnjih dveh desetletjih

V nadaljevanju preberite:

Koalicijsko pogodbo, ki so jo parafirale stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica, raziskovalec dr. Marko Hočevar s katedre za teoretsko analitsko politologijo na FDV označuje za klasično socialnodemokratsko. Tudi v stranki SD poudarjajo, da je v koalicijski pogodbi najpomembneje, da gre za premik od neoliberalizma h krepitvi razvojne in socialne vloge države.

»Po dolgem času, v zadnjih dvajsetih letih, je to prva prava socialnodemokratska koalicijska pogodba. Socialnodemokratska v smislu stare socialne demokracije v Evropi, ne verzije socialne demokracije tretje poti, ki so jo na prelomu tisočletja uvedli britanski laburisti, v Sloveniji pa je bila njena zagovornica SD, najbolj izrazito, ko je vlado vodil Borut Pahor,« ugotavlja Marko Hočevar.