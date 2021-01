Najmlajši šolarji bodo v večjem delu države znova sedli v šolske klopi

KLJUČNI POUDARKI: V šolo se v devetih regijah vračajo otroci prve triade. Vrtci bodo ponovno sprejemali vse otroke.

7.20 Angleški sev se prenaša po Filipinih

6.55 V ZDA zmeda glede zalog cepiva

6.45 Vrnitev v šolske klopi in vrtce

Na Filipinih so potrdili lokalni prenos novega, angleškega seva kororonavirusa (B.1.1.7), navaja Reuters. Angleški sev so na Filipinih prvič potrdili pri osebi s Filipinov, ki je pripotovala iz Združenih arabskih emiratov, doslej pa so v državi potrdili 17 primerov te različice virusa. Upoštevajoč prisotnost angleškega seva, je filipinski predsednikopustil načrt rahljanja ukrepov, po katerem bi otrokom med 10 in 14 letom s 1. februarjem dovolili zapustiti domove. Mladoletne osebe na Filipinih, kjer veljajo eni najstrožjih ukrepov zoper širjenje virusa na svetu, domov ne smejo zapustiti od marca, še piše Reuters. Na Filipinih s preko 108 milijoni prebivalcev je sicer umrlo 10.200 oseb s covidom-19 in so ena od v pandemiji bolj prizadetih azijskih držav.V ZDA se je do ponedeljka po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 25,2 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 421.000. Predsednik ZDAje dejal, da bo do spomladi na voljo več kot dovolj cepiva in bodo presegli njegov cilj cepljenja 100 milijonov ljudi v prvih 100 dneh njegove vlade. A problem je, da pristojni ne vedo, koliko cepiva je na voljo v ZDA – nova direktorica Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC)je v nedeljo povedala, da ne ve, koliko cepiva je po zveznih skladiščih, in guvernerjem držav ne more dati točnih podatkov, kdaj lahko pričakujejo dodatne zaloge.Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo in kljub odkritemu angleškemu sevu novega koronavirusa se danes v devetih regijah v šole znova vrača več kot 53.000 učencev prvega triletja, vrtci pa bodo ponovno sprejemali vse otroke. Vrata odpirajo šole in vrtci v osrednjeslovenski regiji, gorenjski, primorsko-notranjski, obalno-kraški, koroški, podravski, pomurski, savinjski in zasavski regiji.Pouk prvih treh razredov osnovne šole bo potekal po modelu C, kar pomeni v homogenih skupinah, pri čemer se skupine med seboj ne bodo smele mešati. Kako velike bodo skupine, da bo pouk še varen in izvedljiv, je prepuščeno presoji ravnateljev. Pred vrnitvijo v šole, ki je bila po besedah premierjaše včeraj negotova, so se morali vsi zaposleni, ki bodo fizično prisotni v šolah in vrtcih, testirati. To bodo morali ponavljati vsak teden.Pred današnjo vrnitvijo najmlajših šolarjev v šolske klopi je policija udeležence v prometu opozorila, naj bodo nanje še posebej pozorni. Po treh mesecih šolanja na daljavo bo namreč za otroke to znova »prvi šolski dan«, v prometu pa bo več pešcev in kolesarjev.