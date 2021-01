V jeseniški bolnišnici zdravili bolnika z angleškim sevom

Splošna bolnišnica Jesenice. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Primera nepovezana z okuženim državljanom Kosova

V Splošni bolnišnici Jesenice so pred dvema tednoma (11. oziroma 12. januarja) imeli najmanj dva bolnika z angleškim sevom novega koronavirusa. Zdajšnje preverjanje naključnih brisov iz tistega obdobja je namreč kar pri dveh od šestih pozitivnih brisov pokazalo okužbo s to različico. To odkritje v delo bolnišnice sicer ne vnaša sprememb, so pojasnili.Kot je danes še povedala strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice, so za testiranje na angleški sev, ki ga je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, naključno izbrali šest pozitivnih brisov z enega od bolnišničnih oddelkov, in sicer iz obdobja, ko so v bolnišnici imeli povečano število okužb z novim koronavirusom.»Zelo verjetno je v Sloveniji teh okužb z novim sevom še več,« je na podlagi dobljenih podatkov poudarila direktorica Jovanovič Kunstljeva. To se ji ne zdi presenetljivo, saj se novi sev širi tudi v drugih državah.Nove ugotovitve ne prinašajo morebitnih sprememb v delo bolnišnice, saj naj bi bil potek bolezni tudi ob okužbi z angleško varianto precej podoben kot ob okužbi z dosedanjim sevom. Ni sicer znano, ali je bilo v bolnišnici še več okuženih s tem sevom, vendar pa je večina bolnikov, ki so jih zdravili pred dvema tednoma, v tem času bolnišnico zapustila.Danes je v jeseniški bolnišnici hospitaliziranih 50 bolnikov s covidom-19. »Zelo si želimo umirjanja razmer, saj se vsak teden kaže tudi vse večja potreba po hospitalizaciji bolnikov, ki niso pozitivni na novi koronavirus, zato so naše postelje v belih conah precej zasedene,« je povedala direktorica bolnišnice. Dogajajo se jim tudi vdori okužb v belo cono, čeprav bolnike testirajo vsaj ob sprejemu in na vsake tri dni. Okužbe med zaposlenimi so sedaj redke.Potrjena primera okužb z angleškim sevom v jeseniški bolnišnici nista povezana s prvim uradno potrjenim primerom pri državljanu Kosova z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Ta je v Slovenijo prišel v soboto iz Belgije, kjer je delal za eno od slovenskih podjetij s sedežem v Kranju. V Slovenijo je vstopil z negativnim testom. Pozneje so odkrili, da je imel dva testa – eden je bil negativen, drugi pozitiven, z datumom 16. januarja. Zagotovil je, da v Sloveniji ni bil v stiku z nikomer, kar pristojni še preverjajo.Policijska uprava (PU) Kranj preverja način vstopa, zakonitost bivanja, status osebe in druge okoliščine, ki bi utegnile biti pomembne za ugotovitev dejanskega stanja. Postopek poteka tudi v smeri preverjanja znakov uradno pregonljivega kaznivega dejanja, so za STA danes pojasnili na PU Kranj, kjer primer obravnavajo prioritetno.