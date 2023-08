Najprej huda bolezen, potem še izpad dohodka

V Sloveniji vsako leto za rakom v povprečju zboli vedno več ljudi – po zadnjih podatkih iz Registra raka Republike Slovenije iz leta 2019 je za to boleznijo na novo zbolelo 16.080 ljudi, umrlo pa jih je 6.285. Leta 2019 so bili najpogosteje ugotovljeni raki pri nas tisti, ki so povezani z nezdravim življenjskim slogom: kajenjem, čezmernim pitjem alkoholnih pijač, neustrezno prehrano, premalo gibanja in posledično prekomerno težo ter čezmernim sončenjem. To so kožni rak, pljučni rak, rak dojk, rak prostate ter debelega črevesa in rak danke, ki skupaj predstavljajo kar 60 % vseh diagnosticiranih rakov.

Napovedi za prihodnost tudi niso dobre: med rojenimi leta 2019 bosta do svojega 75. leta starosti za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk.

V Sloveniji je v celotni populaciji rak, podobno kot v drugih evropskih državah, na drugem mestu med vzroki smrti. Pri moških je celo na prvem mestu, pišejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Poleg raka med glavne vzroke smrti sodijo še bolezni obtočil (srčni infarkt, možganska kap, odpoved srca …). Rak in bolezni obtočil skupaj so vzrok za približno 70 % vseh smrti v Sloveniji.

Poskrbite, da si boste lahko zagotovili najboljše možnosti za zdravljenje. FOTO: Depositphotos

Kaj, če zbolim prav jaz

Nihče ne razmišlja rad o tem, da bi nekoč lahko zbolel za hudo boleznijo. To je preizkušnja, na katero ljudje nikoli nismo popolnoma pripravljeni, z njo pa se spoprijemamo na različne načine.

Pa vendar hude bolezni niso redke, saj gotovo vsak od nas pozna koga, ki je resno zbolel. Medicina iz leta v leto odkriva nove rešitve in marsikatero bolezen lahko danes ublaži ali ozdravi. Kljub temu pa je okrevanje ali življenje s hudo boleznijo velikokrat dolgotrajno, kar korenito spremeni naš življenjski slog, vpliva pa tudi na kakovost življenja naših bližnjih.

Dolgotrajna bolezen pomeni tudi zmanjšanje mesečnih prihodkov oziroma je povezana z dodatnimi stroški v času zdravljenja in okrevanja, kar nemalokrat še dodatno poglobi travmo in skrb v boju proti bolezni.

Poglejmo si ilustrativni primer, Manco, ki so ji pri 32 letih med rutinskim pregledom odkrili raka na dojki. Takoj je bila poslana na zdravljenje, nato pa še na rehabilitacijo. Zaradi bolniške odsotnosti, ki je bila daljša od treh mesecev, se je njen mesečni prihodek znižal s 1.450 EUR na 943 EUR. V tej oceni je upoštevano splošno 35-odstotno znižanje mesečnega dohodka v času 12-mesečnega okrevanja, ki je posledica izplačila nadomestila za bolniško odsotnost v višini 80 % oziroma 90 % plače ter izpada izplačila dodatkov, bonusov za delovno uspešnost, božičnic in drugih ugodnosti.

ZA OBDOBJE 1 MESECA ZA OBDOBJE 12 MESECEV Mančin običajni neto prihodek 1.450 EUR 17.400 EUR Njen prihodek v času daljše bolniške odsotnosti 943 EUR 11.316 EUR 507 EUR 6.084 EUR

Ilustrativni primer izpada Mančinega dohodka v času zdravljenja in rehabilitacije po hudi bolezni.

Z mesečnimi stanovanjskimi stroški, stroški šolske prehrane za dva otroka, odplačevanjem kredita za avtomobil srednjega razreda in drugimi življenjskimi stroški v skupni višini 1.000 EUR je Mančin za tretjino nižji mesečni dohodek velik izziv za vso družino.

V Sloveniji je sicer rak, podobno kot v drugih evropskih državah, na drugem mestu med vzroki smrti. FOTO: Depositphotos

Manca je imela sklenjeno zavarovanje pri življenjski zavarovalnici Vita

Manci je ob obisku bančne poslovalnice njen osebni bančni svetovalec predstavil zavarovanje NLB Vita Bolezni. Skupaj sta opredelila Mančine potrebe in se odločila za sklenitev zavarovanja, ki krije vseh pet skupin hudih bolezni: rakava obolenja, bolezni srca in ožilja, živčno-mišične bolezni, odpoved organov in druga huda zdravstvena stanja kot so npr. hude poškodbe, opekline, izguba vida, sluha, ... Manca je zavarovanje sklenila pri svojih 29-ih letih za obdobje 15 let, s ciljem zagotoviti finančno varnost družine v primeru, če bi kdaj zbolela za hudo boleznijo. Njena mesečna premija je 13,64 EUR.*

Manci je Zavarovalnica Vita ob postavljeni diagnozi raka dojke izplačala dogovorjeno zavarovalnino v višini 50.000 EUR. Manca si je z izplačilom lahko pokrila stroške izpada rednega mesečnega dohodka, prav tako si je lahko pokrila dodatne stroške v času zdravljenja in stroške oskrbe v času okrevanja, del zavarovalnine pa si je lahko prihranila za bodoče preventivno spremljanje zdravstvenega stanja pri najboljših strokovnjakih po uspešno izvedenem zdravljenju. Manci zavarovanje z izplačilom zavarovalnine ni prenehalo, saj je še naprej zavarovana za bolezni iz preostalih skupin hudih bolezni, brez nadaljnjega plačevanja premije zavarovanja.

*Mesečna premija zavarovanja je informativna. Premija ne vsebuje davka od prometa zavarovalnih poslov, ker je zavarovanje sklenjeno za dobo najmanj 10 let.

Sklenite zavarovanje NLB Vita Bolezni in preprečite, da bi vas, če hudo zbolite, poleg zdravstvenih težav doletele še finančne. FOTO: Depositphotos

Z zavarovanjem NLB Vita Bolezni je Manca poskrbela za finančno varnost družine v primeru nastopa hude bolezni, za primer smrti pa je z mislijo na najbližje sklenila tudi življenjsko zavarovanje za primer smrti NLB Vita Odgovorna. Ko smo zdravi, je pomembno, da pomislimo na prihodnost, ko gre lahko kaj narobe in že danes odmislimo bodoče skrbi.

Naročnik oglasne vsebine je Vita, življenjska zavarovalnica, d. d.