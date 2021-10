Namesto ministra Poklukarja državna sekretarka

Včeraj je bilo napovedano, da se bo današnjega odprtja novega Centra za hemodializo Splošne bolnišnice Izola na Polju 40/I v Izoli in kasnejše tiskovne konference udeležil minister za zdravje Janez Poklukar, ki ima v programu napovedan še obisk ZD Piran, a ga ne bo. Namesto njega se bo dogodka udeležila državna sekretarka Alenka Forte, prav tako tudi novinarske konference ob 13.15, so sporočili iz izolske splošne bolnišnice. Tudi piranski zdravstveni dom bo namesto njega obiskala Fortejeva, je povedal tamkajšnji direktor Matjaž Krajnc.

Vzrok za ministrovo odsotnost ni znan, bi pa bil ta lahko povezan z včerajšnjim razgretim dogajanjem glede njegove odgovornosti pri takojšnji veljavnosti pogoja PCT po cepljenju s cepivom Janssen, kar je strokovno sporno. Opozicijski poslanci so zahtevali, da minister nemudoma odstopi, poziv k odstopu so včeraj spisali tudi v Forumu za demokracijo, kjer je dejaven tudi bivši minister za zdravje Dušan Keber.

Predsednik vlade Janez Janša se do pozivov k odstopu ministra javno še ni opredelil. Na vprašanje, ali meni, da bi moral minister zaradi očitkov ponuditi odstop oziroma odstopiti, in ali bo predlagal njegovo razrešitev, če se Poklukar ne bo odločil za odhod z ministrskega položaja, so iz Janševega kabineta danes odgovorili, da vprašanj ne komentirajo.