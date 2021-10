Minister Poklukar ne razmišlja o odstopu

Medijske objave so v zadnjem tednu razkrile, da imajo za Janeza Poklukarja, ministra za zdravje, politične odločitve prednost pred strokovnimi, pa čeprav je mnogokrat dejal vtis, da je najprej zdravnik, šele potem politik. Dokumenti so namreč razkrili, kako je z ožjimi sodelavci odgovoren za nastanek odloka, po katerem je posameznik pridobil PCT pogoj takoj po prejemu vektorskega cepiva Janssen, kar je strokovno zgrešeno. Infektologinja Mateja Logar, vodja strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu se je opisani odločitvi od vsega začetka čudila in zatrjevala, da je stroka ni predlagala niti podprla. Temu zdaj pritrjuje tudi v Dnevniku razkrit zapisnik dopisne seje vlade.

Strokovnjaki so kasneje želeli, da se odlok popravi v smislu, da bi cepljeni s Pfizerjevim cepivom uradno izpolnili status zaščitene osebe teden dni po drugem odmerku, cepljeni z drugimi cepivi pa 14 dni po polnem cepljenju, a jih je minister ignoriral, zaradi česar bi moral po mnenju mnogih zdaj zapustiti položaj.

A tega ne namerava storiti. V današnji izjavi v državnem zboru je poudaril, da kot minister vedno deluje po svojem najboljšem prepričanju in vedenju. Tako je deloval tudi v primeru odločanja o pridobitvi PCT-pogoja po prejemu odmerka cepiva Janssen, zato ne vidi nobene podlage, da bi razmišljal o odstopu.

Opozicija meni nasprotno

Poslanka Levice Nataša Sukič je dejala, da se je vlada pri uvajanju PCT pogojev popolnoma odmaknila od priporočil stroke, ni pa se odmaknila od uporabe vektorskih cepiv, pač pa od znanstvenih dognanj. »Kako sicer razložiti, da cepivo Janssen začne delovati nemudoma, ko ti ga vbrizgajo v telo. Današnje informacije zgolj potrjujejo, da je minister Poklukar ravnal v nasprotju s priporočili stroke in je za to objektivno odgovoren in bi moral odstopiti. V Levici ga zato pozivamo, naj to tudi nemudoma stori. Sama pa bom s poslanskim vprašanjem ponovila ta poziv.«

Poslanka in predsednica SAB Alenka Bratušek je dejala, da se že dolgo ve, da ta vlada sprejema odločitve glede epidemije brez podlag stroke: »To ni bila prva takšna odločitev. Poleg tega pa gre pri obvladovanju epidemije vse narobe, kar gre lahko narobe.« Za to po besedah Bratuškove ni kriv nihče drug kot vlada. Zato naj odstopi celotna vlada, ne samo en minister, je pozvala. »Ta vlada naj odstopi in gremo na predčasne volitve.«

Da pa tega ne bo storila in se bo do zadnjega oklepala oblasti, je jasno poslancu in predsedniku LMŠ Marjanu Šarcu. Po njegovem ta vlada počne vse mimo ustaljenih praks, zakonov in ustavnosti. Veljavnost pogoja PCT na dan cepljenja z janssenom je po njegovem le še ena stvar v nizu dejanj te vlade, ki pa je žal povzročila tudi tragično smrt. »Poklukar bi moral odstopiti sam ali pa bo kmalu zrel za interpelacijo. To, kar se gredo na vladi, je nezaslišano. Preslišijo vsa opozorila stroke, opozicije in civilne javnosti, vseh, ki želijo tej državi dobro,« je opozoril.

Ob tem je pojasnil, da to še ne pomeni napovedi interpelacije. Kot je dejal, je jasno, da zadeva ni v redu, in da minister Poklukar ni ravnal ustrezno, ni poslušal strokovne skupine. »Če se dela tako, je jasno, da je minister bodisi lutka v rokah nekoga drugega ali pa je to storil zavestno. Kar koli je, je slabo.«

V SD pozivajo Poklukarja, naj prevzame politično objektivno odgovornost in nemudoma odstopi. Poslanec Dejan Židan je nanizal tri razloge: »Minister je predlagal škodljivo in nevarno odločitev, to je uporabo cepiva Janssen, za katerega se je nedvoumno vedelo, da je manj učinkovito. Predlagal je uporabo cepiva Janssen na način, da je imelo prednost, čeprav so ga posamezne evropske države že umikale in s s tem ščitile mlade, predvsem pa mlade ženske. In kot tretje, je naredil hudo strokovno napako in zavedel državljanke in državljane, saj ni cepiva, ki bi po prvi dozi omogočalo odpornost.«

Ljudje, ki so po prejemu cepiva Janssen takoj prejeli potrdilo PCT in bili zaradi tega tudi navdušeni nad tem cepivom, so bili po oceni Židana zavedeni, saj so se lahko kljub potrdilu okužili z novim koronavirusom ali pa s širjenjem okužbe ogrožali ostalo populacijo. »Danes se ve, da to ni bil predlog stroke, ampak ministra in njegove ekipe. Zato pričakujemo, da bo minister nemudoma odstopil.« Židan je spomnil še, da ne gre za prvo tovrstno napako. »Spomnite se, kako so aprila iz tega istega ministrstva mlado populacijo, maturante dejansko silili k uporabi cepiva AstraZenece in to v času, ko so države, ki sistematično ščitijo zdravje ljudi, že opozarjale, da to cepivo ni primerno za mlade, zlasti ne za ženske, pa so na naši vladi usmerili mlade v uporabo AstraZenece, svojim diplomatom pa so dali na voljo bistveno boljše cepivo. Zato je čas, da minister nemudoma odstopi.«

Že 11 dni se je preko poslanske pobude, po besedah Židana, predlagal nujen ukrep: »Vlada mora, ker je zavedla državljane, nemudoma sprejeti odškodninsko shemo za tiste, ki so utrpeli hude zaplete po prejemu cepiva proti covidu-19. Vlada se izgovarja, da se vsak prostovoljno odloči za cepljenje, ampak to v resnici ne drži, saj je prostovoljno samo na papirju.«

Nadalje je Židan dejal, da bi moral biti v demokratični državi ob tako hudi napaki minister takoj nekdanji minister - bodisi zaradi lastne odločitve ali odločitve nadrejenega. »Če se to ne zgodi, se bo v najkrajšem času opravila resna razprava znotraj opozicije, o nadaljnih ukrepih,« je napovedal.