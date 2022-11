Napadalca na Niko Kovač so že identificirali in ga bodo kazensko ovadili

Po nedavnem napadu na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, po katerem je ta povedala, da njihovo delovanje ti napadi ne bodo zaustavili, in na poslanca SDS Branka Grimsa, zaradi česar je SDS dala pobudo, da bi se vsak poslanec po poti od parkirnega mesta v garažni hiši do parlamenta sprehodil v spremstvu uradne osebe, česar druge poslanske skupine niso podprle, je danes policija podala informacije glede dosedanje preiskave fizičnih napadov.

Izjava za medije pomočnika načelnice Policijske postaje Ljubljana Center Irfana Beganovića glede dosedanje preiskave dveh dogodkov z elementi fizičnega nasilja, ki so se zgodili v zadnjem mesecu v centru Ljubljane:

Beganović je povedal, da jim je s pomočjo fotografije osumljene osebe pri napadu na Niko Kovač, ki se je zgodil na Slovenski cesti, uspelo identificirati storilca, ki so ga že zaslišali, proti njemu pa bodo podali ovadbo za kaznivo dejanje povzročitve lahkih telesnih poškodb.

Pri poslancu Grimsu, ki je – tako kot Nika Kovač – med napadom utrpel lažjo poškodbo, pa predkazenski postopek še poteka. Policija zbira obvestila, zavarovani so bili tudi materiali, kjer so bile biološke sledi, tako da forenzična preiskava še poteka. »Bila je tudi objavljena fotografija osumljenca, ampak do danes še nismo prejeli informacije, ki bi pomagale pri identifikaciji. Policija poziva vse, ki bi karkoli vedeli v zvezi z napadom, da to sporočijo policiji.«

Branko Grims FOTO: Jure Eržen/Delo

Kot je povedal Beganovič, je policija prilagodila tudi svoje aktivnosti, da bi preprečila ravnanje posameznikov ali skupin na varnost varovanih objektov in oseb. Povečala je prisotnost policistov v okolici, prav tako pa izvaja še druge aktivnost za večjo varnost. »Vsa nasilna ravnanja proti komur koli so nesprejemljiva. Tako verbalni kot fizični napadi. Vse napade bomo poskušali preprečiti. Za uspešno preiskavo pa je ključno tudi sodelovanje oškodovancev. Zato naj vse žrtve kaznivih dejanj ta čim prej prijavijo, saj bodo lahko samo tako ti dogodki uspešno preiskani.«