Napovedujejo konsolidacijo in nove napade na vlado

Dan po glasovanju o konstruktivni nezaupnici vladi, ko se je pričakovalo, da se bosta opozicija in pozicija dokončno prešteli, kar se ob šestih neveljavnih glasovnicah ni zgodilo v celoti, so v vodstvih strank opozicijskega četverčka LMŠ-SD-Levica-SAB posamično analizirali situacijo po glasovanju in kovali individualne strategije v novi politični realnosti, v kateri se je v ponedeljek zvečer znašla slovenska politika.