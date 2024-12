Naslednja generacija lastnikov podjetij

V nadaljevanju preberite:

Delavci večinoma nimajo dovolj denarja, da bi si zagotovili realno možnost odkupa podjetja ob umiku lastnika. Kot pa smo že omenili, tudi alternativni skladi podjetij ne kupujejo z lastnim denarjem – kupujejo jih s finančnim vzvodom, torej pridobijo posojilo, ki ga potem odplačajo iz denarnega toka prevzetega podjetja.

Odkup s finančnim vzvodom je inovacija, pod katero je podpisan model solastništva zaposlenih esop. Mehanizem je v 50. letih prejšnjega stoletja razvil Louis Kelso, politični konservativec in ekonomski liberalec – ugotavljal je, da se delavcem v tržnem razredu godi krivica, saj nimajo kreditne sposobnosti ali drugih finančnih virov, zaradi česar težje pridejo do lastništva kapitalskih sredstev, ki srednjemu in višjemu razredu krepijo premoženje. Čeprav nimajo finančnih sredstev, imajo delavci svoje delo, na podlagi katerega ustvarjajo presežno vrednost v podjetjih – to obljubo dobičkov je mogoče uporabiti tako, da delavci kolektivno pridobijo kredit, s katerim odkupijo podjetje, posojilo pa potem plačujejo iz presežkov, ki jih ustvarijo. Po tem razmisleku se je rodil model esop.

Model esop je danes najpogostejša oblika lastništva zaposlenih na svetu. V ZDA je bil uzakonjen leta 1974, danes pa je v rokah 14,7 milijona delavcev (približno deset odstotkov vseh delavcev v zasebnem sektorju!) lastništvo skoraj 7000 podjetij. V Veliki Britaniji je bil zakon esop sprejet leta 2014 – danes je tam že skoraj 2000 podjetij esop, medtem ko je bil leta 2023 odkup zaposlenih druga najpogostejša pot nasledstva za lastnike britanskih podjetij. Kanada je zakon esop sprejela letos, v EU ga trenutno kot prva država članica (po Veliki Britaniji) napovedujeta Slovenija in Danska.