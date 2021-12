Naslednja medijska tarča Janeza Janše

V nadaljevanju preberite:

Telekom Slovenije je maja letos televizijski program Pop TV premaknil s četrtega na enajsto programsko mesto. Hkrati pa je nacionalni telekomunikacijski operater dva programa NoveTV24 umestil kar deset programskih mest višje. Te nerazumljive spremembe po naših informacijah niso vplivale na znižanje gledanosti največje komercialne televizije, ki ima velik vpliv na javno mnenje in velja za nenaklonjeno aktualni vladi, kar je še zlasti pomembno pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami. Slišati pa je o idejah, kako bi jo spravili iz programske sheme operaterja.

Glede na to, da bi lahko takšna odločitev imela škodljive posledice na poslovanje Telekoma Slovenije, bi takšnemu morebitnemu sklepu uprave gotovo sledile odškodninske tožbe in kazenske ovadbe delničarjev proti tistim, ki bi jo sprejeli.