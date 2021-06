Natakarji, kuharji in sobarice bežijo v druge poklice

V nadaljevanju preberite:

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije opozarjajo, da so si številni od 14.500 delavcev v tej panogi, ki so med pandemijo novega koronavirusa pristali na zavodu za zaposlovanje, poiskali delo drugje. Težave s pridobivanjem ustreznega kadra v gostinstvu in turizmu, ki so se sicer začele že bistveno prej, so se zdaj še toliko bolj zaostrile. Razlog je v pretežno sezonski naravi panoge z nizko dodano vrednostjo.



»Mi smo že decembra stisnili zobe in zaposlili 30 delavcev, ki so imeli začasne pogodbe. S tem smo pokazali, da mislimo resno, zato lahko danes računamo na preverjen kader in kakovostno storitev,« pove Aleksander Pinter iz Eurotas hotelov, ki upravljajo s petimi hoteli v Piranu, Portorožu, Fiesi in Celju. Vsega skupaj imajo zaposlenih 120 ljudi, kar za zdaj zadostuje. Poleg tega so v preteklosti povsem optimizirali poslovne procese, manj so najemali zunanje sodelavce in »rezerve« bolj poiskali znotraj podjetja – če je bilo treba, so tudi tisti v administraciji postali del operative.