Nataša Pirc Musar predstavila svojo ekipo

Pred četrtkovo zaprisego je novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar predstavila svojo najožjo ekipo, o kateri pravi, da jo je oblikovala po merilu strokovnosti, profesionalnosti in referenc. »Z izbranimi sodelavci bom lahko usmerjena v vsa prednostna področja, ki sem jih predstavila v svojem predvolilnem programu,« je zapisala v pisni izjavi, a dodala, da bo za pomembna področja družbenega življenja in delovanja k sodelovanju povabila tudi zunanje strokovnjake.

Njena vodja kabineta bo dosedanja odvetnica v Odvetniški družbi Pirc Musar & partnerji Ula Tomaduz, generalni sekretar urada predsednice republike pa Uroš Krek, ki je funkcijo generalnega sekretarja že opravljal v času predsednika Danila Türka ter je bil tudi namestnik generalne sekretarke in svetovalec predsednika republike Boruta Pahorja za nacionalno varnost.

Poleg Kreka pa z ministrstva za obrambo v njen urad kot svetovalka za nacionalno varnost prihaja Nataša Dolenc, ki je do zdaj delovala na področju obrambne. V času Šarčeve vlade je bila tudi državna sekretarka na ministrstvu za obrambo, a naj ne bi več sodila v najožji krog njegove ekipe.

Svetovalka bo tudi Breda Bunič, ki že več kot dvajset let deluje na področju zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških v obrambnih strukturah. Zadolžena bo za posebne projekte.

Ker so se zunanjepolitična vprašanja že izkazala za njeno šibkejšo točko, je bilo jasno, da bo prav na tem področju morala poiskati izkušene strokovnjake. Z nasveti ji bosta poleg nekdanjih predsednikov – ti bodo to počeli neformalno – v njenem uradu kot svetovalca pomagala Zlatko Šabič, profesor mednarodnih odnosov na Univerzi v Ljubljani, ter dolgoletna diplomatka in nekdanja novinarka Miriam Možgan.

Veleposlanica in dolgoletna diplomatka Eva Tomič bo svetovalka predsednice za podnebne politike in človekove pravice.

Aleksej Skok, nekdanji nepoklicni izolski podžupan, ki je Nataši Pirc Musar pomagal zbirati glasove v kampanji na Obali, bo njen svetovalec za politične zadeve. Na dan prvega kroga predsedniških volitev je v Ruski dači v Gameljnah pri Ljubljani dogajanje spremljal osebno, ne glede na to, da je njegova stranka na sedežu SD skupaj z Gibanjem Svoboda pričakovala rezultat svojega predsedniškega kandidata Milana Brgleza.

Kot nepoklicna svetovalka za družbene dejavnosti bo s predsednico sodelovala Biserka Marolt Meden, ki je bila prva podpisana pod njeno kandidaturo.

V ekipi za odnose z javnostmi bo po naših informacijah tudi Nejc Šporin, ki je z Natašo Pirc Musar že sodeloval v času kampanje, v preteklosti je bil tudi predstavnik za stike z javnostmi v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja ter nato na zunanjem ministrstvu in ministrstvu za javno upravo, ko ga je vodil Boštjan Koritnik.