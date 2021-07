Ne poznajo osnovnih delitev dela

V nadaljevanju lahko preberete:

Upravne enote različno razlagajo pravila glede plačevanja upravne takse, prihodka, ki se sicer zliva v državni proračun. Ministrstvo za javno upravo pa ne ve, katere naloge so še v krajevni pristojnosti upravnih enot in katere se je od leta 2005 že ukinilo. V nekaterih upravnih enotah so se v teh dneh čakalne dobe za vložitev vloge za izdajo osebne izkaznice podaljšale celo na 16 dni. Kje so čakalne vrste najdaljše?



Pristojno ministrstvo brez evidence

Na ministrstvu za javno upravo, ki ga vodi Boštjan Koritnik, ne vedo, kakšne so pristojnosti upravnih enot.

Marko Boris Andrijanič FOTO: Jože Suhadolnik



"Strateški svet za digitalizacijo je v prvem paketu ukrepov predlagal uvedbo virtualnega okenca, ki bi omogočal, da lahko prek varne avdio-video povezave uredite večino upravnih zadev na enem mestu - dobesedno iz domačega naslonjača. Sam osebno pa spodbujam državljane, da čim več upravnih zadev opravijo varno in enostavno prek portala eUprava," komentira predsednik strateškega sveta, posvetovalnega telesa vlade, Mark Boris Andrijanič



Primer nedelovanja

Več razlogov za čakalne vrste na upravnih enotah.

Najdlje, to je 16 dni, je treba čakati za oddajo vloge za novo osebno izkaznico v Grosupljem.

Leta 2005 je bila odpravljena teritorialna pristojnost za več storitev.

Tako zaradi covidnega PCT-potrdila, nujnega za dopustovanje v tujini, kot zaradi dejstva, da letos poteče veljavnost številnim osebnim dokumentom (samo na področju ljubljanske upravne enote poteče veljavnost 68.847 dokumentom), so uslužbenci na upravnih enotah bolj obremenjeni kot navadno. Čakalne dobe za oddajo vloge za novo osebno izkaznico ali potni list so ponekod daljše od dveh tednov.Na spletni strani ministrstva za javno upravo je od konca junija mogoče preveriti, kolikšne so čakalne dobe po posameznih upravnih enotah za oddajo vloge za najpogostejše postopke. Iz teh podatkov je razvidno, da je najdaljša čakalna doba (16 dni) za oddajo vloge za novo osebno izkaznico ali potni list v Grosupljem, sledi Izola s 15 dnevi ter Koper s čakalno dobo dveh tednov. Tudi v Celju, Lenartu, Domžalah, Škofji Loki, Logatcu, na Ptuju, v Litiji, Ljubljani in Kamniku je treba čakati več kot deset dni, da posameznik lahko odda vlogo za nov osebni dokument.Upravne enote so pristojne za opravljanje veliko drugih storitev. »Leta 2005 smo v Sloveniji ukinili teritorialno pristojnost upravnih enot za več storitev, to bi se moralo nadaljevati,« opozarja, nekdanji minister za javno upravo, ki je zdaj v OECD pristojen tudi za ocenjevanje napredka držav kandidatk za EU na področju reforme javne uprave.Ukinitev teritorialne pristojnosti pomeni, da državljan lahko poišče upravno enoto, ki je manj obremenjena, in storitev, ki jo potrebuje, dobi zunaj občine svojega stalnega prebivališča. Tako lahko skrajša čas za pridobitev nove osebne izkaznice ali potnega lista.Pričakovanja, da je mogoče ob enotni oziroma povezanih bazah podatkov vse storitve dobiti na vsaki od 58 upravnih enot, pa so napačna. Za nekatere storitve namreč še vedno velja teritorialna pristojnost. Katere vse, ni jasno.Na ministrstvo za javno upravo namreč poudarjajo, da so pristojni le za zagotavljanje »usklajevanja delovanja upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju«, vsebinske usmeritve upravnim enotam za posamezno področje pa, da daje resor, ki je za določeno področje pristojen. Tako, na primer, za področje upravno-notranjih zadev, med katere sodi tudi izdaja osebnih dokumentov, daje usmeritve in pripravlja tudi zakonske in podzakonske akte ministrstvo za notranje zadeve, področje izdaje vozniških in prometnih dovoljenj pa regulirajo zakonski in podzakonski predpisi, ki jih pripravlja ministrstvo za infrastrukturo.»Ko določeno resorno ministrstvo za določno upravno področje ali za določene skupine pravic in obveznosti strank predlaga odpravo krajevne pristojnosti, se ta preveri, prouči, medresorsko uskladi in nato primerno uredi v zakonskih predpisih,« pojasnjujejo na ministrstvu. Tam sicer sploh ne vedo, v katerih zadevah je bila odpravljena krajevna pristojnost. »Treba bi bilo vprašati vsako ministrstvo posebej,« so nas napotili. Poskusili smo na infrastrukturnem in notranjem ministrstvu, kjer odgovorov, povezanih s teritorialno pristojnostjo, nismo dobili.Med storitvami, za katere še vedno velja teritorialna oziroma krajevna pristojnost upravne enote, je sicer, na primer, tudi vpis spremljevalca v evidenčni karton v evidenci o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje (na cesti avtomobile s spremljevalci prepoznate po dodatni zeleni tablici z napisom L, op. p.). Vpis spremljevalca je tako mogoč le v občini stalnega prebivališča kandidata za opravljanje vozniškega izpita. Zakaj in do kdaj bo tako, nam na infrastrukturnem ministrstvu niso pojasnili.Teritorialna pristojnost pa po razlagi ljubljanske upravne enote velja tudi za plačilo upravnih taks, ki so sicer prihodek državnega proračuna. O istem vprašanju na piranski upravni enoti trdijo nasprotno, enako kot ministrstvo za javno upravo, vendar to za uradnike ljubljanske upravne enote ni relevantno.