(Ne)uspešnost vodstva RTV Slovenija

Zaradi sumov o nepravilnostih – o katerih je tudi v Delu kot avtor gostujočega peresa pisal nekdanji generalni direktor Igor Kadunc – je parlamentarni odbor za kulturo z osmimi koalicijskimi glasovi za in šestimi opozicijskimi proti sprejel priporočilo računskemu sodišču, naj opravi revizijo pravilnosti in smotrnosti na RTV Slovenija s poudarkom na zadnjem letnem poročilu, ki je pokazalo, da so na RTV Slovenija prvič po šestih letih poslovali z dobičkom.

Ta sklep je v. d. generalni direktor Andrej Grah Whatmough podprl in napovedal aktivno sodelovanje v morebitni reviziji, zanikal pa je vsakršne nepravilnosti pri pripravi zadnjega letnega poročila in kršitve izvajanja zakona o Slovenskem filmskem centru, ki določa, da mora RTV Slovenija dva odstotka RTV-prispevka preteklega leta zagotoviti za razpis za avdiovizualne vsebine.

Poudaril je, da RTV Slovenija vsako leto za sofinanciranje slovenske filmske produkcije zagotavlja več sredstev od zakonsko predvidenih, ker pa upravičencem vseh namenjenih sredstev ne uspe porabiti, so tokrat res uporabili nov pristop in neporabljena sredstva preusmerili v lastno produkcijo. Omenjal je predvsem ustvarjanje televizijskih serij. »Gledalci nas pri tem ne nazadnje vedno dopolnijo tudi z izjemno gledanostjo,« je dejal.

A prav prenos sredstev, namenjenih financiranju filmske produkcije, poleg retroaktivno spremenjenega pravilnika o računovodstvu in prelivanja sredstev za gradnjo nadomestnega objekta na Komenskega ulici naj bi bil sicer po prepričanju Kadunca in tudi sveta delavcev vzrok za poslovanje z dobičkom, s katerim se je vodstvo letos prav na dan, ko so ustavni sodniki odločali o začasnem zadržanju novele zakona o RTV Slovenija, pohvalilo s posebno novinarsko konferenco.

Prijave sumov kršitev zakonodaje, ki so jih zaradi tega dobili, so na ministrstvu za kulturo posredovali pristojni inšpekcijski službi.

Na vprašanje o »neusmiljenih, jasnih podatkih« profesorja na Fakulteti za družbene vede UL Marka Milosavljevića, da se je gledanost osrednjega informativnega bloka na TV Slovenija med 19. in 20. uro v primerjavi z lani znižala za 19 odstotkov januarja in za 18 odstotkov februarja, pa je v. d. generalnega direktorja dejal, da bo podatke preveril.

Andrej Grah Whatmough, ki je včeraj tudi zavrnil pozive k odstopu zaradi njegovega nezakonitega imenovanja pred dvema letoma – nato je bil imenovan še enkrat –, podatke o padcu gledanosti sicer pripisuje spremenjenim navadam, zato si tudi prizadeva za spremembo sistema merjenje gledanosti, pri čemer bi upoštevali tudi spremljanje na mobilnih napravah.

V nasprotju z nekdanjo direktorico TV Slovenija Natalijo Gorščak, ki jo je zaradi domnevnega neukrepanja ob zmanjšanju gledanosti razrešil, od njenega naslednika Uroša Urbanije posebnega načrta, ki bi omejil padec, ni zahteval.