V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) bodo jutri ob 20. uri odprli razstavo »Nebeška bitja. Ne človek ne žival«, v kateri 17 umetnikov prikazuje, da tako ljudje kot rastline in živali trpimo zaradi klimatskih sprememb, zaradi dejstva, da smo samo surovina za nadaljnjo proizvodnjo, ne pa tudi bitja, ki si želijo svobodo in harmonijo.



Z vso živo in neživo naravo nas v skupno usodo vse bolj povezuje podivjani kapitalizem, ki po eni strani uničuje naravo, po drugi pa licemerno vzdržuje naravo kot simbol čistosti in harmonije. Razstava bo odprta do 4. novembra.