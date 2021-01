Nekatere naloge bodo prevzeli mladi zdravniki

Zdravniki morajo biti usposobljeni za vsa dela, ki jih opravljajo medicinske sestre, meni strokovna direktorica UKC Ljubljana Jadranka Buturović Ponikvar.

Zdravniki v UKC se učijo postopkov, ki jih izvajajo medicinske sestre.

Te obiskujejo specializacije, da bi prevzemale naloge zdravnikov.

Prihodnost bo pokazala, kaj je bolje.

Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, razume priprave na prenos del s sester na zdravnike izključno v času epidemije.

V Sloveniji so si do zdaj prizadevali za prenos nekaterih odgovornosti in opravil z zdravnikov na diplomirane medicinske sestre, za kar se je zavzemala tudi zbornica zdravstvene nege. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa se je začel obrnjeni proces, je sklenil strokovni svet UKC in za Delo potrdila strokovna direktorica: mlajši zdravniki specialisti, specializanti in pripravniki bodo nekatere postopke opravljali namesto sester.Po besedah Jadranke Buturović Ponikvar pripravlja UKC Ljubljana protokol za prenos aktivnosti z zdravnikov na medicinske sestre. To so, na primer, nekateri postopki, kot so odvzem krvi, vstavljanje intravenskega kanala, cepljenje, apliciranje zdravil in infuzij, kar v Sloveniji dolga leta izvajajo diplomirane medicinske sestre, strokovna direktorica UKC pa spomni, da so pred tem to delali zdravniki.»V zdravstveni negi so pripravili predlog nabora aktivnosti, v katere bi se lahko vključili tudi zdravniki. S tem bi zdravniki postali še kompetentnejši nosilci zdravstvene dejavnosti. V preteklosti so bile te aktivnosti večinoma v njihovi domeni,« je zapisala v odgovoru Delu. Nabor teh aktivnosti bodo izdelali zdravniki, dodaja.Prostovoljno izobraževanje zdravnikov za naštete postopke se je že končalo in sogovornica pravi, da »je bilo povpraševanje po tovrstni edukaciji veliko, ocene udeležencev so bile zelo visoke«.Tudi marsikje v tujini mlajši zdravniki jemljejo kri in vstavljajo intravenske kanale, vendar je tam v bolnišnicah več zdravnikov kot pri nas. Kakšen je smisel prenosa del na že tako preobremenjene zdravnike?»Timsko delo, pridobivanje praktičnih veščin zdravnikov pri neposrednem delu s pacienti, hitrejša obravnava, še več stika zdravnikov s pacienti. Zdravniki morajo biti usposobljeni za vsa dela, ki jih opravljajo medicinske sestre, ker jih morajo, na primer, v nujnih stanjih obvladati, saj so odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti,« pravi Buturović Ponikvar.Ni omenila, da bo prenos del na zdravnike pomenil prihranke, kot je, denimo, svojim zdravnikom pojasnil Simon Podnar, strokovni direktor nevrološke klinike, ki je na sestanku – kot preberemo v zapisniku – dejal, da je cilj ukrepa »tudi prihranek pri preiskavah«, saj pričakuje, da bo teh manj.Kaj bodo delale diplomirane medicinske sestre, ki jih ima Slovenija nadpovprečno veliko v primerjavi z Evropo, če bo del njihovih aktivnosti prenesenih na zdravnike?»Tako zdravnikov kot različnih profilov zdravstvene nege primanjkuje. Diplomirane medicinske sestre bodo opravljale svoje dosedanje delo, del posegov v telo bodo lahko naredili tudi zdravniki, če se bodo tako organizirali na posameznih oddelkih,« pojasni strokovna direktorica UKCL., predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege, razume priprave na prenos del s sester na zdravnike izključno v času epidemije.»Pogovarjamo se, kako razbremeniti diplomirane medicinske sestre, ki so se morale intenzivno vključiti v obravnavo bolnikov s covidom-19. V UKC Ljubljana smo jih v času epidemije prerazporedili približno 900 od skupaj 4000 na oddelke s covidom-19,« pravi Ažmanova.Poudarja tudi, da se proces prevzemanja kompetenc medicinskih sester od zdravnikov nadaljuje.»S specialističnim študijem se po diplomi usposabljajo za prevzem nekaterih nalog od zdravnikov. Tipičen primer so referenčne ambulante, v katerih so medicinske sestre prevzele svetovalne in preventivne naloge,« je navedla.