Nekdanja luška kapitanija brez denarja za obnovo

»Za dokončanje prenove stavbe nekdanje luške kapitanije v Kopru v letošnjem letu ne bomo mogli zagotoviti dodatnih sredstev,« so sporočili z ministrstva za kulturo. To je prekrižalo načrte Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, ki v zgornje prostore koprske prepoznavne zgradbe ob mestni promenadi namerava preseliti del piranske območne enote, medtem ko bi bilo pritličje namenjeno javnemu programu.

Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so pričakovali potrditev prenovitvenih del za letos, a jih je z ministrstva zdaj doletel hladen tuš. V celoti so načrtovali naložbo za milijon evrov, vključno s sanacijo strehe in kamnite fasade. Prednostno pa so se že lotili posameznih del za obnovo notranjosti, naložbeni načrt za letos pa je zaman čakal na potrditev kulturnega ministrstva.

Želijo ohraniti dediščino

V stavbi na koprskem Ukmarjevem trgu, tik ob mandraču, je še pred leti domovala Uprava RS za pomorstvo, nekdanja luška kapitanija, po kateri se je stavbe prijelo ime. Pomorska uprava se je leta 2021 preselila na novo lokacijo ob potniškem terminalu, vzdolž mestne severne obvoznice. Odtlej zgradba, ki izhaja iz 18. stoletja in je zavarovana kot kulturni spomenik lokalnega pomena, sameva.

Na zavodu za varstvo kulturne dediščine pojasnjujejo, da so si tu zamislili delovanje njihove službe, ki se v Piranu in Kopru sooča s prostorsko stisko, obenem pa bi v stavbi vzpostavili svetovalno pisarno, ki bi bila namenjena vzdrževanju bogate kulturne dediščine na območju slovenskega dela Istre. Arhitekturni načrt prenove zato predvideva, da bi bili spodnji prostori namenjeni javni rabi – razstavni dejavnosti, kulturnim in promocijskim dogodkom, izobraževanju o varstvu in pomenu dediščine in podobno.

Stavbo je najverjetneje dal postaviti koprski podestat Peter Grimani v 18. stoletju. FOTO: Nataša Čepar/Delo

»Gre za sodoben koncept sodelovanja med lastniki in stroko, saj dobro vemo, da dediščino lahko varujejo le ljudje sami, strokovnjaki pa jim z znanjem in izkušnjami pri tem nudimo pomoč. Tako zasnovan koncept bo po našem mnenju pozitivno vplival na krepitev lokalne identitete in s tem tudi na oblikovanje kreativne razvojno usmerjene turistične ponudbe,« menijo. Na zavodu še poudarijo, da na ta način prepoznavna koprska stavba ostaja v skupni lasti vseh državljanov, čeprav si jo zaradi njene lokacije močno prizadeva pridobiti zasebni kapital.

Prispevek k prepoznavnosti Kopra

Na koprski občini so povedali, da so se že pred petimi leti, ko je kazalo, da bo pomorska uprava omenjeno zgradbo prodala na javni dražbi, zanimali, ali bi jo bilo mogoče brezplačno prenesti v občinsko last. »Vsa naša prizadevanja so bila usmerjena k cilju, da nepremičnina ostane v javni lasti, namenjena izvajanju javnih programov oziroma programov, ki bi obogatili prepoznavnost Kopra. Na ta način bi objekt ohranil tudi svojo zgodovinsko pričevalnost in arhitekturno kakovost ter namembnost, ki bi sledila izključno javnemu interesu,« so poudarili.

Za občino je zato tudi preselitev zavoda za varstvo kulturne dediščine v te prostore sprejemljiva odločitev, pri čemer si želijo, da bi vsaj pritlični del zaživel kot javno dostopen prostor. »Občina je še vedno pripravljena prevzeti tudi lastništvo navedenega objekta in s tem breme nujno potrebnih obsežnih investicijskih vlaganj,« dodajajo.

Z grbom beneške družine Grimani

Nekdanjo pristaniško upravno stavbo je na tem mestu najverjetneje dal postaviti koprski podestat oziroma beneški mestni upravitelj Peter Grimani, pravi konservatorska svetnica piranske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine dr. Mojca Marjana Kovač. Na južnem delu fasade je namreč grb družine Grimani z letnico 1713. Po njenih besedah stavbo odlikuje jasna arhitektonska zasnova in deluje klasično umirjeno, čeprav ne more zanikati posameznih baročnih elementov. »V upravni stavbi so bili nameščeni uradi beneške oblasti, zaradi bližine morja pa je najverjetneje ob poznejši predelavi dobila novo fasado, ki je obložena z belim istrskim kamnom, saj le tako lahko kljubuje vremenskim razmeram, kot so močni vetrovi, in zraku, ki je nasičen s soljo,« je razložila.