Nekdanji župan ni uspel s pobudo o parku

Koprčani so po neuradnih podatkih – prešteti so bili skoraj vsi glasovi oziroma nekaj čez 9600 – z okoli 60 odstotki »za« podprli občinski odlok, ki v širšem središču Kopra omogoča stanovanjsko gradnjo. Referendumska udeležba je bila po teh podatkih 22,57-odstotna. Nekdanji župan je sprožil pobudo za referendum, a zadostne podpore ni dobil.

