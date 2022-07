Nenehno se prebujajo posamezna žarišča

Na Krasu prave nočne idile še ni bilo, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko. Nenehno se namreč prebujajo posamezna žarišča, a so bili gasilci pripravljeni in so jih hitro ukrotili. Posredovati so morali na zahodnem delu v smeri proti Italiji, med Novo vasjo in Hudim Logom ter na Trstelju, kjer pa se je vse dogajalo znotraj požarišča, je dogajanje opisal nočni vodja intervencije Dani Boltar.

Ponoči je bilo na terenu aktivnih 139 gasilcev iz belokranjske gasilske regije ter v štabnem delu deset gasilcev iz Gasilske zveze Nova Gorica - Šempeter.

Prebivalci na goriškem Krasu, predvsem pa gasilci, si danes obetajo padavine, ki bi dokončno ustavile nevarnost ponovne širitve požara na tem območju. Vremenoslovci jih napovedujejo za vso državo, a kaže, da jih bo najmanj prav na Primorskem.

Kras v pričakovanju dežja

Vseeno si tudi na Krasu lahko obetajo prepotrebnega dežja, ki bi gasilcem pomagal zaustaviti nevarnost ponovnega izbruha požarov. Kot je povedal ponedeljkov dnevni vodja intervencije Sebastjan Kozar iz regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko, za zdaj sicer kaže, da padavine na tem območju ne bodo preveč izdatne, zapadlo naj bi le nekje med sedem do 15 litrov dežja na kvadratni meter.

Pri tem je opozoril, da naj bi preglavice delal tudi veter spremenljivih smeri, zato bodo gasilci še naprej pripravljeni na vse. Ponoči je tako na straži okoli sto gasilcev, enako število jih načrtujejo tudi danes čez dan.

Na Krasu bodo tudi v prihodnjih dneh dežurali gasilci. FOTO: Črt Piksi/Delo

Za zdaj seveda še vedno velja ob začetku požara razglašeno izvajanje državnega načrta za zaščito, v sklopu katerega zdaj poteka tudi požarna straža, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je povedal, da bo državni načrt odprt, vse dokler bo za to obstajala potreba.

Predsednik vlade Robert Golob je že v nedeljo napovedal, da bo država od občine Miren - Kostanjevica prevzela stroške požarne straže, saj občina tega zagotovo ne bi zmogla. Ta teden naj bi tudi začeli popisovati škodo. Ljudi bodo prek krajevnih skupnosti in občin pozvali, naj prijavijo škodo na osebnem premoženju, v gozdovih bo popis izvajal zavod za gozdove.