Hude nepravilnosti v postopkih izobčenja slovenskega patra Rupnika

V nadaljevanju preberite:

Cerkvena preiskava dogajanja v Centru Aletti, ki ga je ustanovil zdaj že izobčeni pater Marko Ivan Rupnik, je pokazala, da nepravilnosti v delovanju centra ni bilo, so pa odkrili hude nepravilnosti v postopkih, ki so pripeljali do zahteve po izobčenju slovenskega patra in svetovno znanega ustvarjalca mozaikov.