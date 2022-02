Neuradno: Vlada bi lahko danes potrdila izdajo digitalnih bonov

Na sejo vlade je danes uvrščen Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki med drugim predvideva uvedbo t. i. digitalnih bonov. V zdajšnjem predlogu zakona je navedeno, da bo do zakonskih ukrepov upravičenih devet ciljnih skupin: predšolski otroci, šoloobvezni otroci, dijaki, študenti višješolskih in visokošolskih programov, učitelji in predavatelji, odrasli, upokojenci in invalidi. Več o dejanskih upravičencih digitalnih bonih bo znanega po 14. uri, je pa prvoten osnutek zakona predvideval, da bodo do bonov upravičeni otroci zadnjega razreda osnovne šole, dijaki srednjih šol, študenti naravoslovnih in tehniških študijskih programov ter pripadniki ciljnih skupin odraslih in upokojencev, ki se bodo v letu 2022 udeleževali subvencioniranih izobraževalnih programov.

Na vladi predlog zakona zdaj obravnavajo po nujnem postopku, ali bo vlada zakon potrdila, bo znano okoli 14. ure. Morebitni potrditvi bi sledila pot v državni zbor, kjer pa ni jasno, ali bi zakon prestal glasovanje. Na vladi sicer sprejetje zakona pričakujejo marca. Prejšnji teden je svojo pot hitro končal predlog novega zakona o elektronskih komunikacijah, ki ga operaterji in strokovna javnost pričakujeta že dalj časa. S tem naj bi se okrepila varnost javnih komunikacijskih omrežij in storitev, hkrati pa bi v svoj pravni red prenesli evropske direktive, pri čemer Slovenija že zamuja.

V predlogu zakona, ki ga imamo v redakciji, je zapisano, da je ta v prvi vrsti namenjen pridobivanju in krepitvi digitalne vključenosti prebivalstva. Predlagatelji nadaljujejo, da se z večjo digitalno vključenostjo prebivalstvu prihranijo nepotrebni osebni stiki, pri čemer ciljajo zlasti na stike z institucijami in organi javnega sektorja. Obenem bi z večjo vključenostjo krepili navezovanje medosebnih stikov na daljavo, ki jih sicer ne bi bilo, navajajo. Za strokovno pripravo in usklajenost gradiva je odgovorno ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki ga vodi Mark Boris Andrijanič.

Če bo zakon sprejet tudi v državnem zboru, bodo še pred volitvami na voljo digitalni boni. FOTO: Blaž Samec/Delo

Strateške prioritete

Predlagatelji zakona pišejo tudi, da bi s sprejetjem zasledovali strateške prioritete države, s tem, ko se celostno ureja področje spodbujanja digitalne vključenosti prebivalstva. »Digitalna vključenost prebivalstva je predpogoj družbenega razvoja, ki ga omogoča digitalna preobrazba gospodarstva, javne uprave in širšega javnega sektorja ter družbe v celoti. Zakon je temelj za to, da spodbujanje digitalne vključenosti postane obveznost vsakokratne izvršilne oblasti,« so zapisali v predlogu.

Cilje zakona naj bi dosegli s spodbudami za dvig digitalnih kompetenc, promocijo pomembnosti digitalnih kompetenc in ustrezne uporabe digitalnih tehnologij ter spodbudami za nakup računalniške opreme. Sredstva za izvajanje ukrepov spodbujanja bi se zagotovilo v državnem proračunu in iz sredstev EU.

Digitalni boni

Med ukrepi je posebej izpostavljen digitalni bon, ki bi deloval na podoben način kot turističen bon in bon '21. »Namenjen je pridobitvi osnovne računalniške opreme za pripadnike ciljnih skupin, ki jih določi uredba vlade. Ta v uredbi določi tudi vrednost in veljavnost tega sredstva neposrednih finančnih spodbud prebivalstvu, ter druge podrobnosti, glede katerih zakon omogoča, da se podzakonsko urejanje prilagaja stvarnosti in potrebam,« razlagajo.

Zakon zdaj potrjujejo na seji vlade, ali bo zakon potrjen, bo znano okoli 14. ure. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vrednost digitalnega bona, oziroma višina dobroimetja, se določi v višini 100 do 200 eurov, je zapisano v predlogu zakona, pri čemer bi se upoštevala višina razpoložljivih sredstev, predvideno število upravičencev in vrednost računalniške opreme, za nakup katere je mogoče digitalni bon unovčiti.

Upravičenci do ukrepov, med katerimi so tudi digitalni boni, so pripadniki devetih ciljnih skupin. To so predšolski otroci, šoloobvezni otroci, dijaki, študenti višješolskih in visokošolskih programov, učitelji in predavatelji, odrasli, upokojenci in invalidi. Predpišejo pa se lahko tudi pogoji za posamezne ciljne skupine, pri katerih obstaja potreba za izboljšanje digitalne vključenosti, in je z digitalnim bonom mogoče izboljšati digitalno vključenost. Tako bi denimo bila do bona upravičena oseba, ki bi računalniško opremo uporabljala pri udeležbi v subvencioniranih programih izobraževanja na podlagi tega zakona. Več o tem bo znanega popoldan.

Združevanje bonov

Zakon predvideva, da čas veljavnosti digitalnega bona ni krajši od šest mesecev, vlada pa bi lahko veljavnost bona s sklepom, podaljša največ za dvanajst mesecev. Medtem ko digitalnih bonov ne bi bilo mogoče dedovati, bodo pa upravičenci lahko bone združili z izjavo o združitvi digitalnih bonov. Če se bodo unovčevali združeni boni, bo moral unovčevalec z izpolnjenim obrazcem izjave (fizičnem ali elektronskem) izkazati, da so jih pravičenci res združili.

Zakon sicer stoji na štirih stebrih digitalne vključenosti: dostopnost in razpoložljivosti informacijsko komunikacijske infrastrukture in digitalnih storitev, aktivno državljanstvo v informacijski družbi, digitalne kompetence in zaupanje. V luči zapisanega, so predlagatelji prepričani, da se zakon usmerja v pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc in poznavanje prednosti digitalnih tehnologij in storitev.