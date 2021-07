Neurja in toča že zahtevali intervencije gasilcev

Zvečer bodo nevihte prenehale

Kot napoveduje Arso, bodo plohe in nevihte zvečer povsod prenehale, ponoči se bo od zahoda postopno zjasnilo. V soboto bo sončno, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija.



V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in vroče. Verjetnost neviht bo majhna in omejena predvsem na gorati svet severozahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Vreme je na severo-vzhodu države popoldne že povzročilo nevšečnosti, skrbi in škodo. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je močno neurje v popoldanskih urah zajelo območje občin Kungote, Lovrenca na Pohorju, Maribora, Pesnice in Dravograda.Po do sedaj zbranih podatkih so morali posredovati gasilci iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev in poklicne enote. Meteorna voda je zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, močan veter je podrl več dreves, poškodoval strehe na objektih ter podrl nekaj dreves na vozila in objekte.Na več lokacijah so posredovali gasilci iz Maribora, Malečnika, Pernice, Pesnice, Spodnje Kungote in Lovrenca na Pohorju.Na območju Lovrenca na Pohorju je precej škode na poljskih pridelkih povzročila toča, poškodovanih je tudi več avtomobilov in streh objektov.Kot poroča poral Neurje.si, je toča dosegla velikost jajc.Močna nevihta je nastala tudi južno od Idrije in krenila v smer Razdrtega in Postojne. Okoli 18. ure je bila nad območjem Nanosa.